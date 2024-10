Ni EEUU ni Reino Unido: el ministro de Exteriores lituano revela el país que la OTAN necesita para vencer a Rusia

Jörg Carstensen / picture alliance via Getty Images

Si la OTAN quiere estar bien preparada para enfrentarse a Rusia en el futuro, sería mejor que contara con Ucrania a bordo con su ejército curtido en la batalla. Así lo afirma el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, según informa Ukrinform.

"No lo olvidemos: Ucrania tiene el ejército más grande y mejor preparado de Europa. Se enfrenta al enemigo para el que se fundó la OTAN. Si queremos estar bien preparados para enfrentarnos a Rusia en el futuro, preferiría mucho más estar en una alianza con Ucrania que sin ella", escribió Landsbergis en X.

"Si queremos que Ucrania, Europa y el área transatlántica estén a salvo de una Rusia cada vez más agresiva, tenemos que aceptar a Ucrania en la OTAN, fortalecer nuestras defensas y de ese modo restablecer el respeto por la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional", subrayó además.

Descartó la idea de aceptar la "inutilidad" de la resistencia a Rusia, creyendo que contraatacar es la opción más realista. "Rusia ataca a Ucrania no por una amenaza, una disputa diplomática o una promesa incumplida. Rusia ataca únicamente porque, en opinión del Kremlin, Ucrania es más débil y, por lo tanto, atacable. En otras palabras, los ataques se detendrían si Ucrania fuera más fuerte", señala Landsbergis. "Si Rusia percibe que nuestro apoyo no está logrando alterar la dinámica del campo de batalla (si no enviamos suficientes o si establecemos límites irracionales a su uso), entonces invitamos a que continúe. Pero si los rusos ven que nuestro apoyo nunca se detendrá y podría aumentar, sus cálculos cambiarán".

Además, si la disuasión de la OTAN contra Rusia es creíble, puede cambiar los cálculos de otros posibles agresores, afirma. El objetivo occidental es mantener un equilibrio de poder favorable, opina el alto diplomático. La forma más racional de lograrlo, añade, es mantener un suministro de armas constante o creciente que, a corto y medio plazo, situaría a Ucrania en una posición más fuerte en el campo de batalla.

Al mismo tiempo, es necesario ofrecer a Kiev garantías de seguridad colectiva que sean lo suficientemente creíbles para mantener el equilibrio de poder a su favor a medio y largo plazo: "He dicho muchas veces que sin una victoria clara de Ucrania hay una certeza absoluta de que Rusia atacará de nuevo. Todos los ataques anteriores se iniciaron con falsos pretextos, por lo que en el futuro se encontrarán excusas similares si Rusia se siente capaz de reiniciar las hostilidades".

Mientras exista un riesgo creíble de un renovado ataque ruso, la reconstrucción a gran escala será muy difícil, admite Landsbergis, señalando que la estabilidad no sólo atraería inversiones de regreso a Ucrania, sino que también proporcionaría las condiciones necesarias para que los refugiados tengan la confianza de regresar y reconstruir.

"Algunos están considerando garantías de seguridad adaptadas a Ucrania, siguiendo el modelo de Corea del Sur y Japón. Pero para que eso sea creíble, tendremos que involucrar de todos modos a Estados Unidos y otros aliados importantes de la OTAN, probablemente también estacionados de algún tipo de contingente en Ucrania de forma permanente", escribió en su potente hilo en la citada red social.

"Para Ucrania, el Artículo 5 podría ser mucho más rápido y práctico que un acuerdo especialmente redactado. Ucrania está cerca y ya utiliza equipamiento de la OTAN con gran eficacia, por lo que en realidad sería más sencillo incorporarlos a la OTAN que crear algo desde cero en paralelo", defiende.

El canciller, al fin, recordó que la OTAN fue concebida para garantizar la paz en Europa mediante la defensa colectiva contra Moscú. "Digo que la OTAN debería hacer más de lo que se creó para hacer", concluyó Landsbergis.