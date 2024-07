¿Puede alguien hacerle sombra a Harris? Los otros hipotéticos candidatos demócratas a la Casa Blanca

El presidente Joe Biden anunció este domingo que no buscará ser reelegido como presidente en 2024. A renglón seguido, respaldó a su vicepresidenta, Kamala Harris, para convertirse en la candidata demócrata, en su sucesora.

"Queridos compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo", escribió el aún mandatario en sus redes sociales.

Harris, pocos minutos después, escribió agradeciéndole su extraordinario liderazgo y señalando que era su intención ir a por la nominación. Esta madrugada, ha quedado formalizada, por lo que ya puede hasta contar con el dinero acumulado por el duo que iba en la misma boleta, al que ahora se le ha dado la vuelta y que sigue necesitando un aspirante a candidato formal y otro a la vicepresidencia.

La decisión del presidente de 81 años -a poco más de 100 días de las elecciones- ha dado lugar a muchas más preguntas sobre lo que viene de cara a las elecciones del 5 de noviembre. Aunque Harris sea su elegida, Biden no impone al candidato. Arrastra muchas voluntades, está claro, porque ganó por goleada las primarias de su formación, por aclamación, y se supone que quien le dio el aval a él podría dárselo también a Harris, pero esto no son dos más dos, hay pesos pesados que aún no han apostado públicamente por ella (empezando por los Obama) y nombres que pueden sumarse a la pugna abierta, que se resolverá en la convención demócrata de Chicago. Los delegados individuales elegirán ahora al candidato del partido durante esa cita, el día 19 del mes que viene, o incluso durante una votación nominal virtual, días antes. Está por aclarar.

Hay nombres que ya surgen para intentar hacerle sombra a Harris. Sin embargo, hay que precisar que todos ellos son del equipo Biden, muy leales al mandatario, y no se entendería bien que fueran a la contra. No obstante, también en el seno del partido hay quien ve muy bien una especie de miniprimarias, de forma que haya más debate interno en la formación y se dé una imagen de transparencia y no de dedazo, que agrandaría las divisiones internas en un momento complejo, cuando ya el republicano Donald Trump le saca entre tres y cinco puntos a los demócratas, con su imagen reforzada tras el intento de asesinato de hace nueve días.

Además, si no salen como cabeza de boleta, es bastante posible que entre los otros aspirantes esté el próximo candidato a vicepresidente o vicepresidenta de EEUU por los progresistas, porque si Harris se impone, podría elegir entre ellos a su compañero de fórmula.

¿Pero quiénes son estos posibles contrincantes o colegas?

Gretchen Whitmer, el pasado enero, en un partido de la NFC entre los Detroit Lions y los Tampa Bay Buccaneers, en Detroit. Nic Antaya / Getty

Gretchen Whitmer, gobernadora de Michigan



Gretchen Whitmer (Michigan, 23 de agosto de 1971) ha sido la gobernadora de Michigan durante dos legislaturas. Es una demócrata de la región del Medio Oeste con gran popularidad. Muchos analistas políticos especulan con que se presentará a las elecciones presidenciales de 2028, incluso. A su favor, que es de las pocas mujeres con semejantes aspiraciones y trayectoria para sustentarla en el seno de la formación.

En el pasado ha hecho campaña por Joe Biden y no se ha mostrado tímida sobre sus aspiraciones políticas. Sólo ha hecho referencias a que su tiempo de dar el salto a lo federal no había llegado.

Declaró al diario The New York Times que quiere ver un presidente de la generación X en 2028, pero no llegó a sugerir que ella podría desempeñar ese papel, eso sí. Por ahora, pero sí ha compartido un mensaje en sus redes sociales mostrando su agradecimiento a Joe Biden. "Mi trabajo en estas elecciones seguirá siendo el mismo: hacer todo lo que pueda para elegir a los demócratas y detener a Donald Trump, un delincuente convicto cuya agenda consiste en aumentar los costes de las familias, prohibir el aborto en todo el país y abusar del poder de la Casa Blanca para ajustar sus propias cuentas".

En 2022, Whitmer lideró una campaña que permitió a los demócratas de Michigan ganar el Congreso estatal y retener el gobierno del estado. Fue muy elogiada por ello en su partido, porque se trata de un estado clave que se pudo recuperar con mucho esfuerzo y donde el actual presidente, en primarias, tuvo un importante voto de castigo por su postura en la guerra contra Gaza.

Ese control político que ella ayudó a mantener la impulsó para promulgar una serie de políticas progresistas, como la protección del acceso al aborto a nivel estatal y la aprobación de medidas para la seguridad de las armas.

Gavin Newsom, haciendo campaña por Joe Biden en un evento del 4 de julio, en South Haven (Michigan). Bill Pugliano / Getty

Gavin Newsom, gobernador de California



Como gobernador de California, Gavin Newsom (San Francisco, 10 de octubre de 1967) desde 2019, es uno de los más fervientes defensores del gobierno de Joe Biden. Aparece con frecuencia en las cadenas de noticias elogiando al presidente y ha participado en varios mítines de peso en esta campaña.

Pero Newsom tiene sus propias ambiciones políticas, que tampoco ha ocultado. A menudo se le menciona como posible candidato para 2028, como a su compañera de Michigan, formando parte de una nueva generación de demócratas que, en el caso de los republicanos, está taponada por el peso de Trump. Como las cosas se han adelantado, puede incluso aspirar al puesto este verano.

En los últimos años, Newsom se ha dado a conocer a nivel nacional como uno de los principales mensajeros del partido en los medios de comunicación conservadores, así como en un esperado debate con el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, el año pasado. Fue uno de los principales portavoces demócratas tras el mal debate de Biden en junio en Atlanta. Ahí esquivó varias preguntas de la prensa sobre si sustituiría a Biden.

Este mes ,viajó a Washington para asistir a una reunión con Biden y otros importantes gobernadores demócratas, y encabezó un acto de campaña del presidente en Michigan el 4 de julio. Un honor reservado a unos pocos fieles.

En todo caso, Newson expresó su apoyo este domingo a la vicepresidenta Harris, por lo que se considera poco probable que se postule.

El secretario de Transportes, Pete Buttigieg, en el foro anual Axios What's Next Summit, el pasado 19 de marzo en Washington. Chip Somodevilla / Getty Images

Pete Buttigieg, secretario de Transporte



No es ningún secreto que el secretario de Transporte, Pete Buttigieg (South Bend, Indiana; 19 de enero de 1982), ha tenido y tiene aspiraciones presidenciales. Ya se presentó a las elecciones presidenciales de 2020, donde no logró suficiente apoyo para la candidatura, pero a menudo se le considera uno de los mejores comunicadores del gobierno de Biden y una persona peleona, que ha roto techo como uno de los pocos altos cargos del Estado abiertamente homosexual. Fue listo el presidente y se lo llevó de ministros, justo en una cartera que ahora tiene mucho dinero porque Biden ha aprobado uno de los planes de infraestructuras más ambiciosos de las últimas décadas.

Ha gestionado varias crisis públicas durante su etapa con bastante buena mano y, por la cantidad de proyectos que trae entre manos, su exposición pública ha sido alta. Por ejemplo, ayudó a supervisar la respuesta del Ejecutivo al descarrilamiento del tren de East Palestine en Ohio, el colapso del puente de Baltimore y la crisis de programación de vuelos de Southwest Airlines en 2022.

En todo caso, este domingo aseguró en un mensaje en X que hará "todo lo que pueda para ayudar a que Kamala Harris sea reelegida". Los medios norteamericanos han dicho que es muy amigo de la vicepresidenta y, de hecho, que tenían hablado presentarse juntos a las elecciones de dentro de cuatro años, ella como aspirante a la presidencia y él, de segundo. Es una fórmula que ahora se ve con muchas posibilidades de triunfar.

Josh Shapiro, atendiendo a la prensa antes de un acto de campaña de Joe Biden en el Montgomery County Community College de Blue Bell (Pensilvania), en enero pasado. Drew Angerer / Getty Images

Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania



El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, ha registrado altos índices de aprobación desde que fue elegido en 2022 en un estado bisagra que Trump ganó por un estrecho margen en 2016. Otro que, con su esfuerzo, puede decantar la balanza en las elecciones de noviembre.

Shapiro, que anteriormente ocupó el cargo de fiscal general del estado, ha trabajado sin enredarse en las posturas partidistas durante su mandato. Tiene un corte de trabajo y mentalidad muy parecidos a Harris, dicen sus asesores.

El año pasado saltó a los titulares nacionales tras reconstruir rápidamente un puente derruido en una carretera crucial de Filadelfia, una importante victoria política para un gobernador en su primer mandato. La rápida reparación fue aclamada por muchos como el tema clave sobre infraestructuras para un posible candidato presidencial en 2028.

Por ahora, ha confirmado su apoyo a la candidatura de Harris en su perfil de la red social X."El contraste en esta carrera no podría ser más claro y el camino hacia la victoria en noviembre pasa por Pensilvania, donde comenzó este trabajo colectivo. Haré todo lo que pueda para ayudar a elegir a Kamala Harris como el 47º presidente de los Estados Unidos".

Shapiro, si en vez de aspirante a la presidencia se convierte en aspirante a la vicepresidencia, tiene en contra sus orígenes: es judío y lo esperado, para compensar a una mujer racializada (negra y asiática), es que el Partido Demócata busque de número dos a un varón blanco, anglosajón y cristiano.

J. B. Pritzker, el pasado septiembre, en una conferencia de la Clinton Global Initiative, en Nueva York. John Nacion / WireImage / Getty

Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois



Conocido como JB Pritzker, el gobernador de Illinois ha aumentado su popularidad en los últimos años con una crítica abierta a Donald Trump y la defensa de Joe Biden.

El multimillonario empresario -heredero de la cadena hotelera Hyatt- acostumbra a publicar críticas al republicano en las redes sociales, con un tono de andar por casa que le ha granjeado fama de contestatario, de perro de presa frente al oponente. Tras el debate de junio, calificó a Trump de "mentiroso" y dijo que es un "delincuente condenado por 34 delitos que solo se preocupa de sí mismo".

Al igual que la gobernadora Whitmer, Pritzker ha logrado aprobar leyes progresistas en temas como el derecho al aborto y el control de armas. Es muy cercano a los Clinton, por lo que si ellos han apoyado a Harris, se espera que haga lo propio.

Michelle Obama, en abril de 2023, en el show de Jimmy Fallon. NBC / Getty

¿Otra Obama?

La lista de posibles nominados se extiende más allá de estos demócratas, ya que el partido ha desarrollado un profundo banco de posibles futuros candidatos presidenciales. Por ejemplo, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, demócrata durante dos mandatos en un estado muy conservador, se ha ganado una creciente atención nacional desde su reelección el año pasado. O el gobernador de Maryland, Wes Moore, ha atraído la atención en los últimos meses tras su actuación ante el derrumbe de un puente clave en Baltimore.

En cuanto a senadores, destacan Amy Klobuchar y Cory Booker, que se han presentado a las elecciones presidenciales en el pasado y gozan de cierto reconocimiento entre los demócratas. El senador Raphael Warnock, que ganó unas reñidas elecciones al Senado en Georgia, un estado bisagra, también ha sido mencionado como posible sustituto de Biden.

Pero todos los ojos se posan en el quiero y no puedo: Michelle Obama. La agencia Reuters y la demoscópica IPSOS hizo una encuesta, publicada el martes pasado, en la que se concluía que la única persona que podría vencer a Donald Trump en noviembre sería la esposa del expresidente Barack Obama, hoy escritora, productora, conferenciante y con enorme peso entre las mujeres y la comunidad negra del país. Por ahora, la exprimera dama ha dicho en repetidas ocasiones que no tiene aspiraciones presidenciales. En el comunicado en el que, junto a su esposo, aplaudía la retirada de Biden, no citaba ni media palabra sobre su futuro.

Aparte de los nombres, queda el proceso de selección. Joe Biden podría haber sido obligado a dar un paso al costado por su propio partido, pero en lugar de eso, eligió hacerlo por su cuenta. Eso hace que el mecanismo de sustitución sea más sencillo.

El presidente contaba con casi todos los delegados demócratas para la Convención Nacional de agosto. Ahora, esos delegados tendrán la libertad de votar por otra persona. Quien consiga la mayoría de los delegados en la Convención será el aspirante a la Casa Blanca. Quedan semanas de infarto por delante.