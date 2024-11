Putin lleva a cabo una 'ciberguerra' contra Europa y Reino Unido lanza la alerta

La amenaza de una guerra híbrida entre Rusia y Europa sigue acechando. De hecho, el Ministro de Relaciones Intergubernamentales del Reino Unido, Pat McFadden, afirma que Vladímir Putin está ya intentando usar inteligencia artificial para mejorar los ciberataques contra la infraestructura británica.

Durante una conferencia de la OTAN celebrada el lunes, McFadden advirtió de que la guerra no solo se estaba librando en el campo de batalla físico, sino también en el ciberespacio. "El poder militar es una cosa. Pero la ciberguerra también puede ser desestabilizadora y debilitante. Y con un ciberataque, Rusia puede apagar la luz a millones de personas. Puede apagar las redes eléctricas", señaló.

"Con la ayuda de sus aliados, incluido el Reino Unido, Ucrania ha tenido que defenderse de los paralizantes ataques cibernéticos rusos a su red eléctrica, sus aeropuertos y otras infraestructuras nacionales críticas", añadió.

La OTAN, en el punto de mira de Rusia

Además, avisó de que Kiev no ha sido el único objetivo de Rusia, sino que, "en el último año, tanto el ejército ruso como su ejército no oficial de cibercriminales y hacktivistas no solo han intensificado sus ataques, sino que han ampliado sus objetivos a varios miembros y socios de la OTAN". "El objetivo es obtener una ventaja estratégica y degradar a los estados que apoyan a Ucrania", aseveró.

En el caso de Reino Unido, el ministro detalló que Rusia ha atacado sus medios de comunicación, telecomunicaciones, instituciones políticas y democráticas y su infraestructura energética.

"Y junto con socios internacionales, recientemente expusimos públicamente una unidad militar rusa, la Unidad 29155, que ha llevado a cabo una campaña de actividad cibernética maliciosa contra miembros de la OTAN", agregó. Detalló que los objetivos de esta unidad eran los servicios gubernamentales, los servicios financieros, los sistemas de transporte, la energía y los sectores de la salud de los miembros de la OTAN.

Además de esta unidad, McFadden señaló que los "hacktivistas han estado librando sus propias campañas personales contra los miembros de la OTAN" y que hay "bandas de cibercriminales y mercenarios que no están directamente bajo el control del Kremlin, pero a quienes se les permite actuar con impunidad siempre que no trabajen contra los intereses de Putin".

Así, apuntó que los ataques perpetrados por todos estos activos "son cada vez más frecuentes y, en algunos casos, cada vez más sofisticados".

El apoyo a Ucrania no parará

McFadden afirma que todos estos ataques se realizan con el objetivo de frenar la ayuda a Ucrania, algo que promete que no va a ocurrir: "No solo quiere perturbar los esfuerzos para proporcionar ayuda, sino fundamentalmente restarle apoyo público y estatal a Ucrania. Permítanme decirles hoy que ese esfuerzo no tendrá éxito; no detendremos nuestro apoyo".

"Sabemos por la historia que apaciguar a los dictadores que cometen agresiones contra sus vecinos sólo los alienta. Gran Bretaña aprendió hace mucho tiempo la importancia de mantenerse firme frente a tales acciones. Y es por eso que apoyamos a Ucrania en su lucha por decidir su propio destino", expresó.

"Putin es un hombre que quiere destrucción, no paz. Con sus amenazas intenta disuadirnos de apoyar a Ucrania, pero no lo conseguirá", sentenció, antes de lanzar una advertencia directa a Moscú: "Si bien nadie debe subestimar la amenaza cibernética agresiva e imprudente que Rusia representa para la OTAN, no nos dejaremos intimidar por ella y nunca permitiremos que dicte nuestras decisiones ni nuestras políticas. Y haremos todo lo posible para defender a nuestros países de ella".