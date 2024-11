Putin se queda solo: el gran éxodo ruso gana impulso

Vladimir Putin no ha declarado oficialmente la guerra a Ucrania. En un intento de rebajar su importancia, habla de "operación militar especial". Sin embargo, ha tenido que llevar a cabo una enorme tarea de reclutamiento para pelear en el país vecino. Hasta a presos ha tenido que recurrir, porque faltan manos.

Los soldados reclutados a la fuerza, sin apenas conocimientos, están muriendo con cifras récord. Para evitarlo, muchos han decidido escapar. Sólo una organización, Get Lost, que ayuda a los movilizados a escapar, ha informado de que varias decenas de miles de rusos quieren abandonar a Putin. Sus historias acaban de ser publicadas en medios como el polaco Wiadomosci, mostrando el rostro de las escapadas.

Habla, por ejemplo, Konstantin Bubnov, quien se dio cuenta de que había traicionado a sus camaradas cuando recuperó el conocimiento después de una explosión en el campo de batalla de Izium y escuchó gritos que lo persiguen hasta el día de hoy. “Pensé que todo había terminado”, dice el joven de 23 años en una conversación telefónica sobre ese momento, que tuvo lugar en las primeras semanas de la guerra en una pequeña ciudad del este de Ucrania. “Durante los primeros minutos no vi nada, no sentí nada ni oí nada”, dice Bubnow. Innumerables astillas se clavaron en su cuerpo.

El verdadero nombre de Bubnow es diferente, pero debe permanecer en secreto. En Rusia, cualquier persona que deserte es castigada con hasta 15 años de prisión o la muerte. El destino del piloto ruso Maksim Kuzminov, que secuestró su helicóptero Mi-8 en Ucrania en 2023, ha dado la vuelta al mundo. El soldado fue asesinado en febrero de 2024 en España.

La ley lleva el sello de asesinatos similares cometidos por los servicios secretos rusos y conlleva una clara advertencia a los desertores. Y, sin embargo, cada vez más soldados jóvenes corren riesgos. Die Welt se reunió con los desertores y sus ayudantes y habló con ellos sobre sus motivos y preocupaciones, entrevistas difundidas luego en medios como el polaco. Revelan fisuras en la imagen de un ejército que lucha incondicionalmente por Rusia. Ésta es la imagen creada por la propaganda de Putin.

Para Bubnow fue un largo viaje hacia el exilio. Pasó un año en el hospital y luego se escondió en su ciudad natal de Bryansk durante un año más. Cambió de apartamento y no respondió a las llamadas de los comandantes, hasta agosto, cuando fue detectado y enviado de regreso a su unidad. Su suerte fue que tuvo que ir al médico antes. En cambio, fue a Bielorrusia y desde allí voló a otro país postsoviético.

Según el sitio web ruso independiente Mediazona, desde que comenzó la movilización en septiembre de 2022, se han presentado más de 13.000 denuncias ante los tribunales de Rusia. casos relacionados con la negativa a luchar en el frente. A finales de julio de 2024, eran más que en todo el año anterior.

Muchos desertores se encuentran en Armenia y Kazajstán, donde los ciudadanos rusos pueden viajar sin pasaporte. Algunos lograron llegar desde allí a Francia, como un oficial de 33 años sentado en un parque en el suburbio parisino de Choisy-le-Roi una mañana de octubre. Su nombre es Roman Ivanov. Ivanov sólo habla ruso, todo en Francia es nuevo y extranjero. Está esperando la decisión de concederle asilo.

Enviado a la muerte

"Es un sentimiento irreal. Nunca pensé que iría al extranjero y mucho menos viviría aquí", dice Ivanov. Sonríe durante la conversación, pero cuando se habla de su madre, que lo crió como madre soltera, frunce el ceño: "Ella todavía está en Rusia. No quiero que sufra, pero no puedo ayudarla desde aquí". cualquiera", dice uno de ellos.

Por miedo a represalias contra ella, su identidad debe permanecer en secreto. La madre de Ivanov lo envió al ejército después de terminar la escuela para que el estado se hiciera cargo de él. Primero asistió a una academia militar y luego se unió a una unidad de defensa aérea.

"Cuando Rusia atacó a Ucrania, me di cuenta de que todo se iría al infierno. Sabía que nos enviaron a la muerte. Tenía otros planes para mi vida", dice.

Cuando lo reclutaron en el ejército tras la invasión de Ucrania, tenía dos opciones: el frente o la prisión. Pero Ivanov se negó a ir a la guerra y fue acusado . Antes del juicio, recurrió a la organización Get Lost. Su fundador, el activista opositor ruso Grigory Sverdlin, afirma que desde principios de 2022, aproximadamente 40.000 personas se han puesto en contacto con él y su gente. Muchos de ellos aún no estaban en el ejército y querían evitar ser reclutados. 1.100 rusos pidieron ayuda en la deserción prevista.

Swierdlin, que vive en España, dice que cada vez está más en contacto con este tipo de soldados. "Lo atribuimos a la fatiga de la guerra y a la incredulidad de que se produciría un cambio de gente movilizada", afirma.

Roman escapó a Bielorrusia en autobús, coche y tren. De allí tomó avión hasta Kazajstán. Como los servicios de seguridad locales cooperan estrechamente con Rusia, donde se le buscaba, temía que lo arrestaran. "Las autoridades kazajas hacen la vista gorda cuando se trata de desertores rusos. Pero, por supuesto, aquí no están completamente seguros", dice Denis Dzhivaga, director de la Oficina Internacional de Derechos Humanos en Kazajstán.

Ivanov recibió permiso de entrada de las autoridades francesas. Mientras tanto, fundó la organización Adiós a las armas, basada en el título de la mundialmente famosa novela de Ernest Hemingway. "El objetivo de la organización es mostrar a los demás, con nuestro propio ejemplo, que no tienen por qué participar en una guerra criminal", dice Iwanow. Su organización ya ha ayudado a seis desertores a viajar a Europa.

La organización de derechos humanos Russie-Libertes, con sede en París, fue uno de los grupos que brindó apoyo a Ivanov. "Nadie en Europa está dispuesto a recibir con los brazos abiertos a exmilitares rusos. Estas personas no pertenecen a ninguna categoría y por lo tanto no reciben visas. Muchos de ellos tampoco tienen pasaporte", afirma la presidenta de la organización, Olga Prokopieva. Obtener un permiso de residencia lleva mucho tiempo y es tedioso.

"Nadie en Europa está dispuesto a recibir con los brazos abiertos a exmilitares rusos. Estas personas no pertenecen a ninguna categoría y por lo tanto no reciben visas"

Die Welt se reunió con otros dos desertores en París: Igor Kotletkin, de 27 años, de Moscú (nombre cambiado), y Andrei Ammonov, de 32 años, de la República de Sajá. Cuando comenzó la movilización, el empleador de Amonov lo despidió de su trabajo. Al día siguiente lo llevaron al cuartel.

"Fue el mayor error de mi vida ir allí. Pero siempre obedecí a mis superiores y nunca pensé en escapar, dice. Está sentado en la terraza de un café parisino, con el sombrero calado hasta la cara. A veces mira a su alrededor. ¿Alguien le está vigilando?", dice.

"No te crié para morir en el frente"

Cuando su unidad se enteró de que iba a ser trasladada a Ucrania, Amonov escapó por un agujero en la valla. "Tomé un taxi hasta la tienda más cercana, compré ropa nueva y tiré el uniforme militar a la basura" relata. Hoy espera en Burdeos la decisión sobre la concesión del estatuto de refugiado. Cuando llegó a Francia, al principio se sintió libre y seguro. "Pero cuanto más tiempo pasa, más me doy cuenta de que la situación es muy grave y que siempre debo estar en guardia", dice el hombre.

¿Por qué huir? Las respuestas de los desertores son similares: no querían apoyar la invasión de Ucrania y querían evitar su propia muerte. Kotletkin nos cuenta en el vestíbulo de un hotel de París que poco después de que comenzara la guerra, incluso participó en manifestaciones contra la guerra, a pesar de que como soldado tenía estrictamente prohibido hacerlo. Hasta entonces, consideraba el servicio militar simplemente como un trabajo.

“Entonces me avergoncé terriblemente de pertenecer a una organización que ahora se considera criminal en todo el mundo”, dice en voz baja, deteniéndose a menudo para elegir cuidadosamente sus palabras.

La deserción suele ir de la mano del ostracismo social. Cuando Amonov huyó a Kazajstán, los habitantes de su pueblo natal lo llamaron traidor a su patria. Antiguos compañeros le enviaron mensajes enojados. "Cuando lo escuché por primera vez me dolió mucho. No maté a nadie, no hice nada malo. ¿Por qué dicen eso de mí?", se cuestiona Amonov.

El caso de un piloto asesinado en España preocupa a la comunidad desertora. " No he cometido un acto tan descarado, pero siento que no hay seguridad en ningún lado. Francia es un país seguro, pero sigo siendo cauteloso, miro a mi alrededor en la calle", dice Kotletkin. Se cortó el contacto con su familia. Por su seguridad. Algunos de sus familiares dependen de las ayudas estatales y teme que puedan perderlas si contactan con él. Dice que los extraña. “Espero poder volver algún día, pero no estoy seguro de que eso sea posible alguna vez”, afirma.

Konstantin Bubnov, que luchó en Izium, tampoco sabe cuándo volverá a ver a su familia. Dejó a su madre enferma de cáncer en Rusia. A pesar del sufrimiento, ella apoyaría su fuga. "Ella siempre decía: "Yo no te crié para morir en el frente", concluye.