Quién es Noa Argamani, una de las rehenes de Hamás liberada

People wrapped in Israeli flags.

El Ejército de Israel ha anunciado este sábado el rescate con vida de cuatro rehenes secuestrados en el masivo ataque del 7 de octubre de 2023 tras una operación en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza.

Los rehenes han sido identificados como la joven Noa Argamani (25 años) y tres hombres, Almog Meir (21), Andrey Kozlov (27) y Shlomi Ziv (40), raptados durante el festival de música Supernova, uno de los principales objetivos del ataque de las milicias. Todos ellos se encuentran en buen estado de salud y ya están recibiendo atención médica en el hospital de Tel Hashomer.

La liberación ha ocurrido tras una operación simultánea contra dos escondites de las milicias de Hamás "en el corazón del campamento de refugiados". Argamani fue liberada en uno y los otros tres rehenes fueron extraídos sanos y salvos del segundo objetivo.

"La heroica operación de las FDI que liberó y trajo a casa a Noa Argamani, Shlomi Ziv, Andrey Kozlov y Almog Meir Jan es un triunfo milagroso, dado que los 120 rehenes todavía están retenidos por Hamás: los que viven para su rehabilitación, los asesinados para su entierro", ha expresado el Foro de Familias Rehenes. "Seguimos pidiendo a la comunidad internacional que aplique la presión necesaria sobre Hamás para que acepte el acuerdo propuesto y libere a los otros 120 rehenes mantenidos en cautiverio; cada día que pasa es un día demasiado lejos", ha añadido

El secuestro de Noa Argamani

Una de las imágenes que conmovieron al mundo aquel 7 de octubre fue la de Noa Argamani, quien había asistido al festival con su novio, Avinatan Or, que también fue secuestrado por el grupo Hamás. El Daily Mail accedió a imágenes de su secuestro, donde fue raptada por terroristas en una motocicleta mientras suplicaba a sus capturadores "no me matéis, por favor".

Desde ese momento, ha aparecido en múltiples vídeos de Hamás publicados como parte de su actual campaña de guerra psicológica, según ha recogido el medio The Jerusalem Post. Su caso fue muy sonado también porque su madre, Liora Argamani , fue diagnosticada con cáncer en etapa 4 y había expresado en los medios su deseo de volver a ver a su hija antes de que se le acabara el tiempo. En un intento por asegurar su regreso, Netanyahu pidió apoyo a China en diciembre, ya que Liora es originaria de allí.

Ahora, el periodista israelí Suleiman Maswadeh, ha publicado en su cuenta de X un emotivo vídeo en el que la joven estudiante se ha reunido con su padre de camino al hospital.