Rusia declara una segunda guerra y pilla a la OTAN desprevenida

Poco después de la medianoche, varios hombres enmascarados en botes empiezan a retirar ayudas de navegación de color naranja en el río Narva, que separa Estonia de Rusia, un curso de agua que delimita el alcance de la OTAN. Incluso a última hora del día, es el crepúsculo en el norte de Europa a finales de mayo, lo que deja a los guardias fronterizos rusos que estaban trabajando para levantar los marcadores claramente visibles para las autoridades estonias que observan.

Las acciones de Rusia en las primeras horas del 23 de mayo no necesariamente debían llevarse a cabo al amparo de la oscuridad, así que Estonia lo tomó como una señal explícita de llamada de atención para los Estados bálticos y Occidente en general. Lo cuenta la agencia Bloomberg.

El incidente fue catalogado como uno de una serie de actos destinados a provocar y desestabilizar a las naciones que comparten una frontera de 3.550 kilómetros con Rusia y su aliado Bielorrusia. Estos episodios, que en general no llegan a ser ataques convencionales que podrían desencadenar una respuesta colectiva de la OTAN, han aumentado en frecuencia desde que Rusia lanzó su guerra a gran escala contra Ucrania a principios de 2022.

Esa realidad está convirtiendo cada vez más a la región del Báltico en un segundo frente en el conflicto de Occidente con Moscú.

"Rusia está librando actualmente dos guerras", dijo el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en un foro de política exterior en Helsinki el 14 de junio pasado. "Una es una guerra cinética y convencional en Ucrania. La otra es una guerra híbrida en Europa y Occidente con el objetivo de influir en el tono del discurso público o de alguna manera sacudir nuestra sensación de seguridad".

Enviar grupos de migrantes a asaltar fronteras; interferencia de señales de GPS; reclutar delincuentes para pequeños actos de sabotaje: son parte de un repertorio cada vez mayor de actos citados por países desde Finlandia, pasando por los Estados bálticos hasta Polonia y más allá, como calibrados para perturbar a sus ciudadanos.

Cada nación comparte una historia problemática de tratos con Moscú y ahora todas son miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Han respondido con planes para reforzar y mejorar la frontera oriental con un total combinado de 3.500 millones de dólares y han pedido que los ataques híbridos estén en la agenda de la cumbre de la OTAN del próximo mes en Washington.

Sólo en los últimos meses, Finlandia y Suecia han sufrido violaciones del espacio aéreo, se ha impedido que múltiples aviones comerciales aterrizaran en pequeños aeropuertos debido a la interferencia con el sistema de posicionamiento global, y Polonia ha detenido a personas por presuntos actos de sabotaje respaldados por Rusia dentro del territorio. Unión Europea.

Cuestionar las fronteras establecidas es otra táctica muy usada con un toque moderno. La frontera rusa en Narva ha sido durante mucho tiempo un punto álgido de tensiones con Estonia, tensiones que han aumentado desde la invasión de Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin. Este año, Moscú restringió el tráfico que cruzaba el puente fronterizo únicamente a peatones. Estonia está vigilando la zona en busca de actividad de drones y ha colocado carteles que advierten a los viajeros sobre los esfuerzos de reclutamiento de la inteligencia rusa.

Según el Gobierno de Tallin, tradicionalmente se ha acordado con Moscú la ubicación de marcadores de navegación en el río para garantizar que los barcos pesqueros y de recreo no se desvíen hacia territorio ruso por accidente, pero que desde 2023 Rusia no ha dado su consentimiento y no está de acuerdo con la ubicación de aproximadamente la mitad de las 250 boyas previstas para este año. Estonia exigió que se devolvieran los marcadores que fueron retirados y dijo que continuaría instalando más a menos que Rusia proporcionara pruebas de que la ubicación de la ruta marítima había cambiado. Todavía está esperando una respuesta.

Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia tienen una frontera combinada con Rusia que se extiende a lo largo de más de 2.300 kilómetros; Si se añaden los 1.250 kilómetros que comparte con Bielorrusia, es más largo que la frontera entre Estados Unidos y México.

Desde la Guerra Fría, un corredor de 100 kilómetros que separa Polonia y Lituania, conocido como la brecha o el corredor de Suwalki, se ha considerado un cuello de botella estratégico en cualquier escenario de conflicto. Ubicado entre Bielorrusia y el enclave ruso fuertemente armado de Kaliningrado, es un territorio que, si se divide, cortaría el acceso terrestre de los estados bálticos al resto de Europa.

Es una vulnerabilidad que se ha utilizado para poner nerviosos a Lituania. En marzo, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, reveló un plan para apoderarse de la brecha de Suwalki y cerrarla a Kaliningrado, en el Báltico. Lukashenko, posando con uniforme militar y un perro blanco esponjoso en su regazo, apareció en las redes sociales conversando con los comandantes de su ejército sobre planes para apropiarse de tierras en Lituania y parte del norte de Polonia.

Para el Ministro de Asuntos Exteriores lituano, Gabrielius Landsbergis, más que pruebas de una actividad militar inminente, esto demuestra que Rusia está “intentando sembrar miedo, incertidumbre y dudas sobre sus intenciones en el Mar Báltico”.

Los Estados vecinos occidentales inmediatos de Rusia (antiguamente repúblicas soviéticas poco dispuestas a hacerlo, miembros del bloque soviético u observadores cautelosos) han estado durante mucho tiempo entre los más halcones al evaluar las intenciones de Moscú. Sintiéndose reivindicados, han respondido a la guerra en Ucrania aumentando los presupuestos de defensa muy por encima del objetivo de la OTAN del 2% de la producción económica y tomando medidas hacia el servicio militar obligatorio.

Rusia ha denunciado como provocaciones las decisiones de Suecia, con la que comparte frontera marítima, y de Finlandia de romper con décadas de no alineación y convertirse en miembros de la Alianza. Cada uno de los Estados bálticos está albergando grupos de batalla avanzados de la OTAN, en un aumento significativo de la presencia avanzada de la alianza militar junto a la frontera con Rusia.

Todos los involucrados tienen que lidiar con operaciones de desinformación e influencia a niveles récord. Moscú retrata habitualmente a los Estados bálticos como belicistas y rusófobos, y ha reclutado trolls y ejércitos de robots para enviar spam a las redes sociales con contenido malicioso, según sus servicios de inteligencia. Mientras que los errores lingüísticos en los textos de desinformación solían hacerlos relativamente fáciles de detectar, el advenimiento generalizado de la inteligencia artificial hace que el desafío sea más difícil, advirtió la principal agencia de seguridad cibernética de Lituania.

El Kremlin ha tratado de movilizar a las minorías de habla rusa en Estonia y Letonia para sembrar divisiones internas, en su mayoría sin éxito, mientras que en Polonia la atención se ha centrado en avivar las tensiones entre los locales y los grandes números de ucranianos que buscaron refugio de la guerra.

Las fuerzas armadas de Lituania intervinieron con un mensaje en las redes sociales para calmar a la población en marzo – “hoy no habrá guerra” – después de que se acercaran a los soldados en público y les preguntaran cuándo iba a comenzar el conflicto y cómo prepararse para él.

Es parte de un patrón más amplio de acciones destinadas a sembrar miedo y ansiedad, dijo la primera ministra estonia, Kaja Kallas, quien este año fue incluida en una lista de personas buscadas por el Kremlin. "No caigamos en la trampa de la intimidación rusa", dijo a los periodistas el 23 de mayo.

Rusia también ha optado por la baja tecnología, enviando inmigrantes a zonas fronterizas para ejercer presión sobre el control fronterizo y potencialmente provocar la disidencia pública. Es una estrategia que comenzó en 2015, cuando decenas de personas aparecieron repentinamente en estaciones fronterizas remotas de Laponia en Finlandia y Noruega en lo que las autoridades finlandesas determinaron más tarde que era una prueba para evaluar la preparación.

En 2021 estalló una crisis migratoria a mayor escala en Letonia, Lituania y Polonia, con sirios y otras nacionalidades trasladados en avión desde Oriente Medio a Bielorrusia. Obligados a retroceder por los guardias fronterizos, algunos murieron congelados en los bosques. En el otoño del año pasado, los inmigrantes reaparecieron en la frontera entre Finlandia y Rusia (grupos de hombres en bicicletas desvencijadas, algunos incluso en bicicletas de niños), lo que llevó a Helsinki a cerrar todos los cruces de carreteras. La frontera permanece cerrada.

En Finlandia, Letonia y Polonia se están levantando barreras para detener los flujos migratorios, mientras que Lituania ha terminado una valla de más de 500 kilómetros en su frontera con Bielorrusia. Sólo Varsovia planea invertir alrededor de 2.500 millones de dólares en fortificar la frontera, lo que protegería al país tanto contra la invasión convencional con tanques como contra la guerra cibernética.

Los vecinos europeos de Rusia, desde Noruega hasta Polonia, están considerando establecer un “muro de drones” para combatir los drones de vigilancia rusos, rastrear la migración e interrumpir el contrabando. Letonia y Lituania están planeando invertir en “ejércitos de drones” este año como parte de los esfuerzos para impulsar la producción de la industria de defensa local, y este último ahora ofrece cursos al público sobre cómo operar drones como aprender a conducir.

Con tanta inversión, los países de primera línea se quejan de que no deberían tener que soportar la carga solos. “Estamos haciendo el trabajo por todos los demás”, dijo el Ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, el 13 de junio. “Esto tiene que ser una cuestión de la Unión Europea”.

Con el objetivo de debilitar a Europa y desestabilizarla desde dentro, Rusia está recurriendo más activamente que nunca a su caja de herramientas para operaciones híbridas, según un informe del 30 de mayo del Centro Europeo de Excelencia para Contrarrestar las Amenazas Híbridas en Helsinki. Si bien las expulsiones a gran escala de agentes de inteligencia rusos en toda la región han obstaculizado su capacidad para llevar a cabo tales ataques, los funcionarios admiten que tienden a estar un paso por detrás de cualquier cosa que se le ocurra a Moscú.

Eso hace que la amenaza híbrida de Rusia sea omnipresente, según la ministra de Asuntos Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen. "No hay una línea de frente en esto", dijo. "Toda Europa está ahora en guerra".