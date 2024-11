Rusia reúne sus tropas en la frontera de este país europeo y altera todos los planes

El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, anunció en enero de 2023 la creación de dos nuevos distritos en las regiones de Moscú y Leningrado, cerca de la frontera con Finlandia, así como la implantación de un nuevo cuerpo de ejército en Karelia, capaz de realizar operaciones militares independientes.

El establecimiento de este distrito militar de Leningrado frente a la frontera oriental de Finlandia será todo un desafío para el país, tanto en términos de reclutamiento de tropas como de equipamiento.

"Los cambios organizativos siempre llevan tiempo. Los tanques salen de fábrica a un ritmo determinado. Es difícil valorar esto porque hay un distrito militar que está de acuerdo con los anuncios. Se supone que esto llevará al menos entre 10 y 15 años", explicó a finales de octubre el mayor Juha Kukkola, profesor militar asistente en la Universidad de Defensa Nacional, según recoge Iltalehti.

No obstante, el jefe de inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa y actual miembro del Parlamento Europeo, Pekka Toveri, aseguró en aquel momento que no temía a las declaraciones o accions del presidente ruso, Vladímir Putin, porque no eran más que propaganda: "No me preocupan más estas amenazas de Putin. Ciertamente no veremos ningún aumento significativo en el desempeño durante años aquí en nuestra frontera".

Tensión entre Rusia y Finlandia

La relación entre Rusia y Finlandia se ha tensado en las últimas semanas debido a que Finlandia ha confiscado terrenos propiedad del Estado ruso para las compensaciones de guerra a Ucrania.

Las autoridades finlandesas comenzaron a confiscar hace tres semanas unos terrenos de más de 3.300 kilómetros cuadrados en Helsinki, en respuesta a las reclamaciones de compensaciones de guerra por parte de una empresa energética ucraniana. El primer embargo entró en vigor el pasado 24 de octubre y se trataba de los terrenos en los que se encuentra un centro científico y cultural, propiedad del Estado ruso, una parcela de 3.326 metros cuadrados, informó el diario finlandés Helsingin Sanomat.

Según esta información, un tribunal de Finlandia, a petición de la compañía energética ucraniana Naftogaz, confiscó estos terrenos en respuesta a una reclamación millonaria de la empresa en una corte de arbitraje de La Haya en compensación con las pérdidas que habría sufrido tras invasión de Crimea.

Por su parte, la Embajada rusa en Helsinki informó de que no habían recibido notificación oficial alguna sobre este asunto por parte de las autoridades finlandesas. "Hemos solicitado la información pertinente al Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia" y "estamos esperando una respuesta", señalaba un comunicado.

Como consecuencia, las autoridades rusas convocaron a la embajadora de Finlandia en el país, Marja Liivala, para trasladarle su contundente protesta por esta acción. El Ministerio de Exteriores ruso exigió a Finlandia que "reconsidere lo antes posible esta decisión ilegítima", la cual consideraba una "violación flagrante de las disposiciones en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas".