El CEO de Siemens España y su familia, las víctimas del accidente de helicóptero en Nueva York

El español fallecido este jueves con su familia ( su mujer y sus tres hijos) en un accidente de helicóptero en Nueva York es Agustín Escobar, CEO y presidente de Siemens España, según ha adelantado The New York Times, citando a fuentes policiales. La embajada española en EEUU, sin embargo, no ha querido precisar esos detalles y se ha limitado ha confirmar, únicamente, que en el aparato viajaban 5 personas con nacionalidad española.

Agustín Escobar fue nombrado responsable de la división de movilidad ferroviaria en Siemens el pasado diciembre, después de haber ocupado el puesto de CEO de Siemens España durante dos años. De hecho, la empresa que se ha encargado de organizar este tipo de viajes en helicóptero, New York Helicopters Tours, había posteado esta tarde unas fotografías de la familia momentos antes de subirse a la aeronave. Sonrientes, posando ante las cámaras de la compañía, en lo que parece una práctica habitual de esta empresa.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ue se encuentra de viaje en China, ha calificado en su cuenta de X de "tragedia inimaginable" la muerte de cinco españoles en un accidente de helicóptero en Nueva York y ha expresado sus condolencias a sus allegados "en un momento tan desgarrador".

"Cinco españoles de una misma familia, tres de ellos niños, y el piloto han perdido la vida. Una tragedia inimaginable. Acompaño en el dolor a los allegados de las víctimas en este momento tan desgarrador", ha añadido.