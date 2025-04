Los fotógrafos ucranianos califican esta ciudad de Ucrania de crisis humanitaria: "Hay cadáveres de civiles por todas partes"

Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

Los fotógrafos ucranianos Kostiantyn y Vlada Liberov han documentado el horror de la guerra de Ucrania en la primera línea del frente. En su testimonio, aseguran que en la ciudad de Pokrovsk caen entre 30 y 60 bombas a diario.

Según publica el medio The New Voice of Ukraine, los Liberov viajaron a esta ciudad con soldados de la 93ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas ucranianas. En sus declaraciones, revelaron que el viaje se pospuso varias veces, ya que las vías de acceso "estaban siendo monitoreadas por drones rusos guiados por fibra óptica".

"Cada camino aquí, es un camino de la muerte", escribió uno de los hermanos en una publicación en Instagram. "El uso de la fibra óptica es la nueva realidad de la guerra. Por lo tanto, cada movimiento se convierte en una lotería, que depende directamente del clima, el viento y la suerte", agregó.

El fotógrafo informó que las fuerzas rusas matan "diariamente" civiles con el lanzamiento de bombas desde el aire. "No hay forma de esconderse de esto".

"Los cuerpos de los civiles ya están por todas partes", concluye en su publicación. "No hay nadie para eliminarlos y no hay forma de hacerlo". "En el mejor de los casos", lamenta, "los vecinos los entierran en los patios traseros, pero en el peor de los casos, se quedan donde cayeron, en casa o en la calle".