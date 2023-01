Saab Gripen: por qué necesita este caza Ucrania y cuánto cuesta

Tim Ockenden - PA Images/PA Images via Getty Images

Tras el acuerdo occidental para dotar de tanques a Ucrania, Kiev suma ahora otra petición límite: los cazas occidentales, en concreto los F-16, que según el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Oleksiy Danílov "pronto estarán en los cielos de Ucrania”. Pero para una victoria ucraniana en la guerra, diversos expertos militares apuntan que la respuesta está en otro caza, el Saab Gripen, según ha publicado El Confidencial.

Este caza, según añade el mismo medio, es un desconocido para el gran público pero es infinitamente más efectivo que el resto de aviones americanos y europeos, excepto el F-22 Raptor y el F-35 Lightning II. Como señala el think tank británico Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI) en un informe reciente, el Saab Gripen es más barato de operar que el F-16 y el resto de aviones de combate occidentales.

Este caza sueco cuesta 5.800 dólares por hora de vuelo, mientras que el F-16 sale por 8.700 dólares. El Eurofighter Typhoon, por su parte, cuesta 20.400 dólares la hora y el Rafale francés 13.600. Y el F-35 asciende a un total de 38.300 dólares la hora en su versión de despegue vertical.

La gran ventaja del caza de la compañía de defensa sueca, que lleva décadas centrada exclusivamente en el desarrollo de aeronaves diseñadas específicamente para superar a sus rivales rusos, es su capacidad operativa. El Saab Gripen está diseñado para despegar prácticamente desde cualquier lugar.

Autopistas, aeródromos municipales, carreteras locales o pistas de aterrizaje militares dañadas por bombardeos. Mientras haya unos 600 metros de terreno más o menos plano, aunque haya baches, hiele o nieve, el Gripen puede aterrizar o despegar sin ningún problema.

“La clave del efecto operativo es lanzar a los cazas al aire cuando sea necesario,” describe el fabricante Saab. “El Gripen está diseñado para garantizar que su disponibilidad se maximice en todo momento. Una fuerza de Gripen puede operar desde pequeños aeródromos o incluso en autopista cuando no hay pistas disponibles", añade. Esto es algo que ninguno de los cazas occidentales, a excepción del más caro y complicado F-35 con despegue vertical, puede hacer.

“De los aviones de combate occidentales disponibles en la actualidad que podrían ser suministrados, el Saab Gripen C/D sueco es, con diferencia, el candidato más adecuado en términos de requisitos operativos,” señala el informe del think tank británico RUSI. "Fue diseñado desde el principio para facilitar su mantenimiento, y puede ser abastecido de combustible, armado y recibir mantenimiento básico por equipos de tan solo seis tripulantes de tierra, utilizando dos vehículos [de apoyo] en pequeñas bases aéreas o carreteras en climas fríos”, añade.