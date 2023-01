Radiografía de las 24 horas más largas para cambiar la guerra: las claves del envío de tanques a Ucrania

El nuevo teléfono rojo entre Washington y Berlín funcionó. Ha tardado en hacerlo, pero funcionó finalmente, en las 24 horas más largas en torno a Ucrania en muchos meses. Esta vez sin necesidad de hablar apenas de batallas y conquistas claves, sino con los tanques como protagonistas casi únicos.

Una sucesión de acontecimientos que se antojan cruciales para el devenir de un conflicto enquistado a la espera de los tanques modernos que tan crudamente han pedido Zelenski y su cúpula. No les vale "con 5 ni 10 ni 15" y, de momento, sus esperanzas se van a ver cubiertas, porque les espera una lluvia de blindados... pero no será rápida.

Alemania ha sido la primera en dar el paso, urgida por una presión internacional crecience (buena parte de ella con Polonia como protagonista) y tras intensas negociaciones con EEUU. Con el 'ok' de Berlín todo se ha disparado, en una cascada de acontecimientos, declaraciones y anuncios con los tanques como protagonistas.

Qué han anunciado Alemania y EEUU

Tanques, muchos tanques. 14 Leopard 2 por el lado europeo y 31 Abrams M1 desde América. Dos modelos de blindados de última generación con los que desequilibrar un conflicto bastante estabilizado en las últimas semanas, salvo pequeños avances rusos, como en Soledar y alrededores.

Una filtración en la tarde del martes en el Ejecutivo alemán generó todas las atenciones, oficializado este mediodía por el canciller Olaf Scholz. En su decisión, Berlín no solo garantizará 14 de sus tanques, sino que permitirá que otros países donen sus propias unidades, que por ser de fabricación alemana requerían del visto bueno alemán.

Varias horas más tarde, Joe Biden confirmaba lo que varios medios nacionales adelantaban: EEUU también enviará parte de su arsenal tanquista nacional, aunque no será pronto. Los Abrams M1 son tan duros como complejos de manejar y su manejo requiere de una formación que Washington ha prometido dar a los soldados ucranianos. "Lo antes posible", pero no pronto, dejaba caer el presidente americano en su comparecencia sobre los plazos del macroenvío de blindados.

No es casual que los hechos llegasen primero de Alemania y luego de EEUU. Una filtración de funcionarios estadounidenses a The Wall Street Journal evidenciaba que si Biden aceptaba mandar sus Abrams era a cambio de que Scholz autorizara el uso de los Leopard. "Un ejemplo de liderazgo" de Alemania, ha elogiado Biden esta tarde, adelantando que la coalición lanzará "anuncios adicionales" con más recursos. Pero eso será en un futuro.

Qué países han prometido tanques a Ucrania

La lista no deja de crecer .al calor de las dos potencias occidentales. Entre las que enviarán Leopard está España, que podría disponer de alguna de sus 347 unidades, si bien la mayor parte de los españoles están en mal estado de conservación, por lo que requerirían de una fuerte puesta a punto antes de plantearse un envío.

Fuera de EEUU y Alemania, y de Reino Unido, que avanzó hace tiempo que mandaría algunos de sus Challengers 2, el único país que ha puesto cifras a su aportación es Polonia. El país del este de Europa ha jugado un papel esencial, liderando la presión comunitaria a Scholz para que aceptara mandar los Leopard propios y los comprados por otros países. Tras lograr el 'sí' teutón, Varsovia copiará la estrategia y también mandará 14 de sus Leopard 2.

A lo largo de la tarde han caído más anuncios. Noruega y Finlandia también se comprometen a ceder varios de sus carros, sin precisar cuántos. No serán cifras demasiado extensas, matizan ambo gabinetes, para no descuidar las defensas nacionales en fronteras directas o muy cercanas a Rusia. Especialmente relevante es el paso dado por Finlandia por no ser aún (del todo) miembro de la OTAN, un proceso iniciado pero aún lejos de la ratificación definitiva.

Seguirán llegando más refuerzos. Francia, Países Bajos, Letonia, Suecia o Portugal también han dejado claro que querían sumarse a la coalición 'tanquista', aunque aún no hay una decisión formal.

Pero ¿son tan importantes los Leopard y los Abrams ahora mismo?

Lo decía Biden, aprovechando para presumir del made in USA: "Los Abrams son los mejores tanques del mundo, pero también son complejos de manejar". Máxime en un terreno tan roto como el de la Ucrania invernal. Alemania apunta lo propio con sus Leopard, más ligeros y dinámicos en combate, pero aquí no importa tanto la calidad sino la cantidad.

Los expertos militares apuntan que el refuerzo de los tanques occidentales es clave para contrarrestar el poderío ruso. Pero no valdría con las decenas que, por ahora, tiene aseguradas Zelenski. Según un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), "para que los tanques Leopard 2 tengan un efecto significativo en la lucha, se requerirían alrededor de 100 tanques”, mientras el Ejecutivo ucranio sitúa en 300 su objetivo

Más allá de su número, es especialmente relevante que los Leopard (e incluso los Abrams) son más ágiles que los modelos T utilizados por Rusia, que no pueden retroceder a gran velocidad, algo fundamental ante ataques sorpresivos o coordinados por varios flancos.

Además, si llegan los refuerzos prometidos, que no se prevén hasta dentro de semanas, Ucrania volvería a tener fuerza a nivel logístico, recuperando su iniciativa militar que tantos resultados ha dado entre agosto y finales de año, apunta Ralf Raths, experto en historia militar y director del Museo Alemán de Tanques de Münster.

A qué juega Rusia: las dos bazas del discurso oficial

Moscú juega a dos mensajes radicalmente diferentes por la entrega de los tanques a Kiev. Por un lado, acusa a Occidente de "provocar" y elevar el grado de la guerra a un "choque directo" entre bloques —como apuntó recientemente el ministro de Exteriores—.

Por el otro, la indicación es rebajar el impacto que tendrán unos blindados que "arderán como todos los demás, solo que cuestan mucho a los contribuyentes europeos", ha ironizado el portavoz del régimen de Putin. Dimitri Peskov niega también que los tanques supongan un cambio en la fotografía de la guerra, algo que considera "otro engaño, y bastante profundo".

Desde hace días, a Rusia le salen mejor las cosas en el frente ucraniano. Tras tomar Soledar, una victoria más mediática que verdaderamente relevante en lo militar, y otras pequeñas poblaciones cercanas, las tropas de Putin siguen avanzando hacia Bajmut y otros enclaves ucranianos del Donbás.