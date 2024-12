Se adentra en el corazón de la guerra contra Rusia y tropieza con el soldado murciano conocido como 'España'

Anadolu via Getty Images

La periodista María Senovilla, colaboradora de Atalayar, ha participado recientemente en el programa 'De cara al mundo' de Onda Madrid, donde ha abordado la integración de combatientes hispanohablantes en la tercera brigada de asalto del ejército ucraniano, una de las más prestigiosas de Ucrania.

En un testimonio exclusivo, Senovilla detalla que la nacionalidad predominante entre estos voluntarios es la colombiana, aunque también se encuentran chilenos, peruanos, mexicanos y españoles, entre otros.

Acto de solidaridad

La periodista explica que, aunque los salarios de los combatientes en primera línea pueden oscilar entre los 3.000 y 5.000 dólares mensuales, este no es el principal incentivo para los voluntarios europeos. "Para ellos, la solidaridad, la camaradería militar y el sufrimiento de la población civil son las razones más importantes", asegura.

Uno de estos combatientes, un español de la región de Murcia conocido en el campo de batalla como 'España', ha compartido con ella sus motivaciones: "Vine a Ucrania siempre por la población civil, que está sufriendo, y por todos mis compañeros. He decidido ser médico de combate y ayudar a mis compañeros, pero no vengo por dinero. Vivo muy bien en España. Vengo por la población civil de Ucrania y, como dije antes, simplemente por mis compañeros".

"Sabemos que las cosas son duras, que el trabajo que tenemos es duro, pero nadie nos ha obligado a venir aquí. Venimos porque queremos ayudar. Es difícil, es duro. Tengo compañeros en primera línea que están sufriendo, pero por eso vine. Si no quieres venir, no vengas", añade.

Senovilla compartió un día completo con 'España', acompañándolo desde el campo de entrenamiento hasta las posiciones de combate. En el frente de Kupiansk, una de las áreas más conflictivas del este de Ucrania, se han desplegado al menos 50 combatientes de habla hispana, y el total de efectivos podría superar los 300 o 400 en la brigada.

Mercenarios o voluntarios

Otro tema abordado por la periodista fue la percepción de los combatientes extranjeros como mercenarios, sobre todo en América Latina, donde esta categoría es más "difusa".

"En España tenemos un poco más claro cuándo un combatiente es mercenario, porque se incorpora a un ejército privado y cumple diferentes misiones, y cuándo es un combatiente voluntario integrado en un ejército regular. Pero en América Latina esta línea está más difusa y una de las cosas que se critica a los combatientes voluntarios latinoamericanos es que se les etiqueta como mercenarios", desarrolla.

En este sentido, señala que quienes firman contratos con el ejército ucraniano tienen los mismos derechos y obligaciones que los soldados locales, salvo la restricción de salida del país, aplicable solo a los ucranianos. "La tercera brigada de asalto me da la garantía de tener un contrato de trabajo, seguridad social, un salario, garantías que otras comunidades simplemente no me dan", confirma 'España'.