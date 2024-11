Un submarino nuclear se rompe a escasos metros de España

El submarino HMS Astute, perteneciente a la flota nuclear británica, ha estado casi una semana, desde el sábado 23 de noviembre, atracado a escasos metros de España, en el puerto de la base naval de la Royal Navy ubicado en Gibraltar.

La Marina Real británica no ha informado acerca de los motivos por los que el sumergible ha permanecido durante estos días a la vista. No obstante, expertos militares han indicado a Europa Sur que el motivo para que un submarino nuclear (que en teoría debería estar oculto) se encuentre localizable durante tanto tiempo no puede ser otro que haber sufrido alguna avería.

En cualquier caso, esos especialistas han subrayado que el problema sufrido por el HMS Astute no tiene por qué estar vinculado con el reactor nuclear. Hay muchas averías posibles, desde los sensores al sistema de propulsión del sumergible.

Tal y como explica el mencionado medio de comunicación, también ha habido otras señales de que el submarino ha tenido que ser reparado, como el constante movimiento de personal y material que ha rodeado al sumergible a lo largo de estos días (incluso en horario nocturno).

Finalmente, el HMS Astute ha abandonado el muelle de la colonia británica en la tarde de este viernes, por lo que la avería sufrida por el submarino nuclear ya ha quedado definitivamente arreglada.

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha publicado un mensaje en su cuenta en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) en el que ha indicado que “fue un verdadero placer visitar el HMS Astute mientras estuvo esta semana en Gibraltar, su segundo hogar en el Mediterráneo. Buenos vientos y mares tranquilos, queridos amigos, y gracias por todo lo que hacen para mantenernos a salvo. ¡Vuelvan pronto!”.