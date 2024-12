Trump podría revertir el permiso a Ucrania para el uso de los ATACMS: "Creo que fue una cosa muy estúpida"

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, podría revertir la decisión de Joe Biden de permitir a Ucrania el uso de los misiles de largo alcance ATACMS. "Creo que fue una cosa muy estúpida", ha dicho Trump este lunes desde Mar-a-Lago en relación a la determinación del mandatario demócrata, tal y como recoge The Guardian.

Por otro lado, Trump se mostró además molesto por el hecho de que el presidente estadounidense tomase esta decisión sin consultar a la Administración entrante, según declaraciones recogidas por AP. "No creo que eso se tuviese que permitir, no a unas semanas de que yo asuma el cargo", denunció Trump, quien insistió: "¿Por qué harían eso sin preguntarme qué pensaba? Yo no lo habría permitido. Creo que fue un gran error".

Hace unos días, en la entrevista que la revista Time hizo al presidente electo por su nombramiento como persona del año, Trump ya comentó que estaba "en total desacuerdo con el envío de misiles a cientos de kilómetros de Rusia". "¿Por qué estamos haciendo eso? Solo estamos intensificando esta guerra y empeorándola. No se debería haber permitido que se hiciera. Ahora no solo están fabricando misiles, sino también otro tipo de armas. Y creo que es un gran error, un gran error", consideró.

Desde la Casa Blanca han querido defenderse de las acusaciones de Trump. El portavoz de seguridad nacional, John Kirby, respondió que si decidieron permitir el uso de este tipo de misiles fue tras haber pasado meses de deliberaciones.