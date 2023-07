Ucrania anuncia una ‘espantada’ de tropas rusas

El Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania ha asegurado este viernes que "casi todas las tropas rusas" se han retirado de territorio de Bielorrusia, donde estaban presentes desde antes del estallido de la guerra, en febrero de 2022.

De acuerdo con el portavoz del servicio de fronteras ucraniano, Andrii Demchenko, Kiev tenía indicios de que hasta 2.000 militares rusos estaban asentados en campos de entrenamiento de Bielorrusia hasta hace poco.

"Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que en algún momento, como parte de la rotación, las unidades regulares puedan regresar al territorio de Bielorrusia", ha advertido Demchenko, que también ha aclarado que la frontera con Bielorrusia está "completamente bajo control".

El Servicio de Guardia Fronteriza de Ucrania también ha señalado que no han observado "el despliegue organizado de mercenarios rusos" en el territorio de Bielorrusia, si bien Minsk ha confirmado este viernes que los paramilitares del Grupo Wagner instruyen ya a las tropas regulares.

Recuperarán Crimea "tan pronto como tenga la oportunidad"

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhni, ha asegurado este viernes que tratará de recuperar la península de Crimea "tan pronto como tenga la oportunidad".

"Tan pronto como tenga la oportunidad, haré algo. No me importa, nadie me detendrá", ha aseverado Zaluzhni en declaraciones para el diario estadounidense 'The Washington Post'.

El alto mando militar ucraniano ha destacado así su intención de recuperar este territorio a pesar que desde Occidente no se tienen garantías de cuál podría ser la respuesta rusa en tal caso, recoge Ukrinform.

En este punto, Zaluzhni ha aprovechado para redoblar el llamamiento de Ucrania a sus aliados para que les suministren armamento. "Cuanto más pueda disparar Ucrania (...) menos pérdidas sufrirá", ha dicho.