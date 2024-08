Ucrania se mete en Rusia: "¿Qué otra cosa podemos hacer?"

El ataque llevado a cabo por las tropas ucranianas en la mañana de este miércoles sobre la localidad rusa de Kursk, ha ido acompañada de la toma de otra ciudad en el centro de Rusia, según informaron las fuerzas de Kiev.

En este sentido, un comandante ucraniano aseguró que sus tropas han tomado la ciudad de Sudhza, en la región de Kursk y aseguró que esta decisión "obligaría" a Rusia a "reforzar su propia frontera en lugar de seguir avanzando en Ucrania".

En sus propias palabras afirmó que no tienen "ningún deseo de estar en territorio ruso, pero no hay otra manera de aliviar la presión en la línea del frente en el Donbas y en Zaporiyia", afirmó.

En este sentido, reconoció que son conocedores de que no tienen capacidad para combatir con los rusos debido a que "a ellos no les importa su gente y para nosotros, nuestros soldados son nuestro mejor recurso", aseguró.

Así, continuó que no han llevado a cabo antes esta operación porque "claramente Ucrania no está interesada en entrar en Rusia", ya que "este no es un caso en el que queramos tomar territorio ruso en absoluto. No queremos perder a nadie que tome Rusia, no queremos a Rusia", fueron las contundentes palabras del comandante.

Rusia ataca al "enemigo con fuego de artillero"

Por ello, se preguntó "¿qué otra cosa se supone que podemos hacer?", para responderse a sí mismo: "Simplemente podemos sentarnos aquí y observar cómo nos hacen retroceder una y otra vez... y perdemos más territorio de Ucrania. No es una buena solución", aseguró.

Por su parte, desde Rusia, el Ministerio de Defensa denunció el ataque ucraniano: "El enemigo ha realizado hoy otro intento de entrar en el territorio de la región de Kursk", por lo que han asegurado que "se está atacando al enemigo con fuego de artillería, ataques de la aviación militar y ataques con drones".