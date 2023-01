La guerra se enquista a la espera de los Leopard y Polonia estudiar cómo responder con o sin Alemania

picture alliance via Getty Images

Ucrania, 333 días después. A una jornada de cumplirse los 11 meses de guerra, el país se entrega a un nuevo, tan diplomático como militar. El Gobierno de Zelenski sigue reclamando la entrega urgente de los tanques Leopard 2, vehículos de última generación en un momento de resurgimiento ruso en el Donbás. Y a la espera del 'sí' alemán es Polonia la que intenta marcar el paso en el seno de una UE que promueve el envío.

La contraofensiva ucraniana queda atrás y tras meses de avances en el sur y el este, ahora Rusia ha conseguido equilibrar la 'balanza' de fuerzas. En las últimas fechas, las tropas de Moscú y sus mercenarios del Grupo Wagner han conquistado la pequeña ciudad de Soledar, ya arrinconan Bajmut y este mismo lunes han reclamado la toma de otro municipio, algo más al norte Krasnopolivka. Pequeños triunfos más para la moral de Putin que verdaderamente relevantes en el campo de batalla.

De momento, Alemania sigue echando balones fuera con el tema de los Leopard. Tras el fallido intento de acuerdo entre los países OTAN en la reunión en la base de Ramstein, ahora le ha tocado el turno a la UE. En una reunión de los ministros de Exteriores, los Veintisiete han avanzado... a medias. Ampliarán su ayuda militar otros 500 millones del fondo común para armamento —ya van siete paquetes y un montante de 3.600 millones—.

Pero de los Leopard 2, ni palabra. Alemania sigue marcando los tiempos, inmersa "en un proceso de decisión" y manda esperar, hasta que el canciller hable. Pero no todos aceptan esos plazos indeterminados y en el bloque UE, Polonia ya ha empezado a moverse, liderando la respuesta al S.O.S. ucraniano

Del desafío polaco a la enésima amenaza rusa

Alemania insiste, no se moja, pero su ministra de Exteriores apuntó el domingo que si otros países quieren entregar sus Leopard a Ucrania "no vamos a oponernos". De momento, Finlandia y especialmente Polonia han dejado clara su voluntad de entregar estas armas a Kiev, pero necesitan el visto bueno de Berlín como fabricante de los mencionados vehículos que tanto están dando que hablar.

Letonia, otro socio UE y frontera rusa por el Báltico, también quiere solicitar el 'permiso' alemán ante el tiempo "perdido" en la ayuda a Ucrania, misma expresión que utilizó Zelenski en su mensaje a la OTAN. Ucrania no solo necesita armas, sino que las necesita cuanto antes, porque la espera "beneficia" a Rusia.

La propuesta más avanzada es la de Polonia, que ya estudia cómo formalizar esa pregunta a la que se remitía el Gobierno alemán. También abre otra vía, formalizar una coalición de países a davor del envío de tanques en la que no estaría Alemania. Sin embargo, aún no se sabe ni cuándo no cómo serán los detalles de ambos caminos, que podrían volverse en contra de la propia Ucrania y sus aliados occidentales.

El asunto escama a Rusia, que ya ha advertido que su entrega tendría "consecuencias imprevisibles" y de una "escalada" en caso de que Occidente entregue sus Leopard a Kiev.

Lo ha vuelto a decir su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, quien ha añadido este lunes que la guerra en suelo ucraniano "ya no es una guerra híbrida, sino casi real", acusando a Occidente de estarla preparando "durante mucho tiempo, tratando de destruir todo lo ruso, desde el idioma hasta la cultura".

Los números (oficiosos) de la guerra a los 11 meses

No hay cifras oficiales, salvo los cálculos muy a la corta que hace la ONU de víctimas civiles. Rusia y Ucrania mantienen su tradicional hermetismo para reconocer las bajas propias y solamente hay estimaciones provenientes de la Inteligencia ucraniana.

Según Kiev, han perecido más de 121.000 soldados rusos, además de miles de unidades motorizadas destrozadas o perdidas. Entre ellas, se citan más de 6.000 blindados, 3.150 tanques, alrededor de 2.000 sistemas de artillería y otros tantos drones, más de 550 aeronaves entre cazas y helicópteros y 18 barcos, como cita The Kyiv Independent.

El parte de caídos ucranianos cuesta encontrarlo. Los últimos números ofrecidos por la administración Zelenski llevan a diciembre, cuando su asesor, Majail Podolyak, reconocía "entre 10.000 y 13.000" fallecidos dentro del ejército nacional.

El cálculo de la ONU se centra en la población civil. Según su último balance, a fecha de este lunes 23, los civiles caídos en la guerra son ya 7.068, la gran mayoría víctimas de las explosiones en núcleos urbanos. Además, habría al menos 11.415 ciudadanos heridos. No obstante, la organización siempre advierte de que sus cifras son provisionales y estima un balance aún peor, mientras continúa tratando de conocer la identidad de los civiles fallecidos.