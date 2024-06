Ucrania pone la condición inamovible para la paz

El conflicto armado en suelo ucraniano continúa más enquistada que nunca. La guerra de desgaste que ambos países mantienen sin aparente resolución a la vista, comienza a alargarse de forma agotadora para amos bandos, ya que ninguno dan su brazo a torcer, y las posiciones parecen más inamovibles que nunca desde el comienzo del conflicto.

En este sentido, el jefe de la Inteligencia Militar de Ucrania, Kyryio Budanov, se ha pronunciado sobre la postura de Ucania en una entrevista al medio Philadephia Inquirer, publicada el domingo 23 de junio.

En ella, Budanov sostuvo que no hay motivo alguno para iniciar conversaciones de paz si Rusia no devuelve los territorios ocupados: "No tenemos otra opción que recuperar lo que estaba ocupado. De lo contrario, el estado de guerra durará para siempre", afirmó Budanov al medio citado.

Estas palabras reiteran la conclusión a la que se llegó hace dos semana en la cumbre por la paz celebrada en Suiza, y en la que Ucrania estableció como requisito innegociable para poner al fin a la guerra, que sus fronteras y territorio fueran restaurados tal y como se encontraban antes del inicio del conflicto.

Hay que recordar que a dicha cumbre no acudió ni Rusia ni China al no ser invitadas, lo que hizo preguntarse a mucha gente cuál era la utilidad real del encuentro si las dos partes no se sentaban en la mesa.

Respecto a otras cuestiones como la utilización de armamento táctico nuclear, Budanov sostuvo que no hay razón para que Rusia haga uso de él, ya que la situación en el campo de batalla no es la propicia para ello.

Rusia huye del puente clave del conflicto La inteligencia ucraniana ha detectado una modificación importante respecto al pasado año en uno de los puntos más importantes de la guerra.

"¿Qué utilidad tendría? No tenemos grandes concentraciones de tropas, que sería el escenario apropiado para tales armas nucleares", afirmó Budanov, que señaló que por el momento, con armas convencionales se podrían romper las líneas de defensa ucranianas.

Por último, Budanov señaló que las armas de largo alcance (300 km) ATACMS, donadas por EEUU, serán muy útiles para destruir el puente de Kerch, aunque afirmó que su destrucción ha quedado en un segundo plano, ya que desde agosto de 2023, Rusia apenas le ha dado uso a esta infraestructura tras los dos bombardeos ucranianos que hicieron colapsar el puente y mataron a dos civiles.