Un alto general de la OTAN rompe el tablero de avance ruso en Ucrania

Rusia no hace más que vanagloriarse de sus avances en Ucrania, país que invadió hace casi tres años. Es verdad que logra conquistas poco a poco en el este y que está extendiendo sus ataques, pero eso no quiere decir que esté en condiciones de imponerse militarmente.

A día de hoy, carece de fuerzas suficientes para lograr un gran avance en Ucrania, según ha afirmado el comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, el general Christopher Cavoli, durante un debate en el marco del Foro Económico Mundial en Davos.

"No me preocupa que Ucrania pueda perder de repente. No veo posibilidades de un avance masivo (ruso)", afirmó el norteamericano Cavoli explícitamente.

"Y no se trata de una visión política, sino militar. Tiene que ver con ambas partes: con las defensas eficaces que han estado poniendo en marcha los ucranianos, pero también con la dificultad que tiene el lado ruso para generar fuerzas ofensivas significativas que le permitan explotar un posible avance".

A finales de 2024, Rusia avanzó rápidamente en la región ucraniana de Donetsk y logró importantes avances operativos cerca de Toretsk, Chasiv Yar y Kupiansk, así como en su propio territorio, en la región de Kursk, una zona en la que entraron tropas de Kiev el pasado agosto y de donde no se han ido aún, pese al retroceso claro. Ucrania ha tenido dificultades para contener la ofensiva rusa, ya que las fuerzas ucranianas están sobrecargadas y enfrentan escasez de personal.

A pesar de los éxitos rusos, Cavoli entiende que el avance lento e incremental de Rusia es "agotador" para las fuerzas de Moscú, más allá del daño que le pueda causar al país vecino. "Después de todo, hay una razón por la cual Rusia trajo miles y miles de soldados de Corea del Norte", añadió, refiriéndose al contingente norcoreano de 12.000 hombres trasladado a la región de Kursk por la dictadura amiga de Moscú.

"Creo que seguiremos viendo esta tensión entre el deseo de atacar y la falta de personal por parte de los rusos. Creo que eso definirá en gran medida el conflicto y obligará a los rusos a utilizar más armas de disuasión, como hemos visto que hacen en los últimos años", augura.

El general también dijo que, aunque no está claro si su país, Estados Unidos, continuará brindando paquetes de ayuda militar bajo la administración Trump, destacó el "aumento muy significativo en la ayuda europea" brindada a Ucrania. El recién elegido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó durante su campaña la ayuda militar a Ucrania y, tras su reelección, insinuó que la reduciría. Sin embargo, varios medios de comunicación han indicado que Trump no tiene intención de recortar la ayuda por completo, sino que quiere que Europa asuma una mayor responsabilidad en materia de seguridad de Ucrania.