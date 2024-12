Un diminuto país amenaza a Rusia con robarle su flota fantasma

Jonathan Raa VIA GETTY IMAGES

Letonia podría apoderarse de la llamada flota rusa de la sombra. Así lo ha anunciado su primera ministra, Evika Siliņa, que también ha enfatizado que el país está preparado para defender sus fronteras e infraestructuras "tanto en tierra como en mar".

En una entrevista para la BBC, recogida por el medio ucraniano The New Voice of Ukraine, la mandataria ha destacado la "disposición de su país para responder rápidamente a las amenazas". "Si es necesario, ejerceremos nuestro derecho a apoderarnos de los buques de la 'flota de la sombra".

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, "anunció previamente que aumentaría la presencia militar en el mar Báltico después de los daños en un cable submarino entre Finlandia y Estonia". La publicación confirma que, en el último paquete de sanciones impuesto por la Unión Europea contra Rusia, "se restringen las actividades de los buques de terceros países, apuntando a la flota de la sombra".

De acuerdo al medio, el pasado 25 de diciembre se produjo el último ataque a uno de estos cables que recorren el Báltico. Aquel día, "la transmisión de energía entre Finlandia y Estonia fue interrumpida después de que el cable submarino Estlink 2 fuera desactivado. Aunque las autoridades no descartan vandalismo".