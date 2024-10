Un experto destapa el cambio de estrategia de Putin que golpea a Europa

Los rusos parecen haber cambiado de estrategia, aunque no sus objetivos, según alertó el experto del Centro Internacional de Defensa y Seguridad de Estonia (ICDS), James Sherr, en una entrevista al medio 'LRT.lt', quien añadió que Rusia solo realiza ofensivas a aquellos que consideran más débiles y que "los rusos no nos respetan".

Para el experto, aunque la estrategia inicial se fundamentó "en una comprensión fundamentalmente errónea de Ucrania y su capacidad" y "en la superposición de la sorpresa estratégica" los rusos consiguieron aprender de sus errores y modificarlos, optando por la estrategia de desgaste del enemigo hasta su destrucción.

Los objetivos, como la derrota militar de Ucrania, su destrucción económica o la desmoralización de Occidente, sin embargo, parecen no haber cambiado. "Esa estrategia no ha cambiado, y creo que no va a cambiar" afirmó el experto. Ante este escenario, según alertó, lo único que se puede cambiar "es la capacidad de Rusia para tener éxito en la implementación de esa estrategia y, en gran medida, eso depende de nosotros".

Un ejemplo de ello se pudo observar al final de la II Guerra Mundial, cuando Rusia ostentaba un gran poder ante Occidente, que de no ser por la pronta respuesta occidental, ahora seguiría disfrutando, y potencias como Lituania y Estonia no serían hoy en día independientes. "Creo que hoy estamos en un punto similar, y será aún más gráfico si Rusia logra cumplir sus objetivos en Ucrania", destacó.

Respecto a si Occidente tiene una respuesta coherente, este afirmó que, aunque se encuentra dividida, los aliados occidentales "son los más importantes en términos de poder nacional y tienen la influencia más significativa, empezando por Estados Unidos". Sin embargo, también destacó la importancia que tendrán las próximas elecciones presidenciales en el país, aún liderado por el demócrata Joe Biden, ya que "es el propio Estados Unidos el que está más dividido y corre el riesgo de perder la firmeza que existe ahora con respecto al compromiso con los aliados de la OTAN y el compromiso con la propia Ucrania."

La situación actual rusa

El escenario en Rusia ha cambiado desde el inicio del conflicto. Ahora, Rusia se encuentra mucho más débil que al principio, debido a la gran dependencia que tiene de la ayuda de China en aspectos tecnológicos e industriales, la escasez de mano de obra, recursos y competencia o las dificultades operativas.

"Se trata de graves debilidades, y muchas de ellas pueden explicarse por el propio sistema de poder de Rusia, que se ha establecido deliberadamente para favorecer la lealtad y la sumisión por encima de la competencia" explicó el experto, quien añadió que "fallamos colectivamente en entender que los rusos no nos respetan".

Ello ha llevado a que los rusos ignoren las advertencias y medidas de la OTAN, ya que en su opinión los rusos nunca han atacado a un adversario más fuerte. "Atacaron a Ucrania porque, en primer lugar, pensaron que los propios ucranianos eran débiles e incapaces y que Occidente no iba a responder de manera efectiva", aseguró.

Por último, el experto afirmó que en caso de que Ucrania no consiga vencer, supondrá una victoria para Rusia en Occidente desde 1945. "Sería la mayor victoria de Rusia en Europa y en todo el mundo desde 1945", subrayó. "Si queremos que Rusia nos tome en serio, tenemos que tomarla en serio, entenderla tal como es y entender lo que es necesario para que Rusia nos respete y respete nuestros intereses".