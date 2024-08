Un general de la OTAN alerta de que "vamos a tener un gran problema con Rusia" cuando acabe el conflicto

El comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), el general estadounidense Christopher Cavoli, ha vuelto a alertar del problema "vamos a tener con Rusia" cuando acabe el conflicto en Ucrania.

Según informa The World, el jefe del Comando habló en el Foro de Seguridad de Aspen y advirtió de que lo está por venir. "Al final de un conflicto en Ucrania, vamos a tener un problema muy grande con Rusia", ha señalado.

“Vamos a tener una situación en la que Rusia está reconstituyendo su fuerza, está ubicada en las fronteras de la OTAN, está dirigida en gran medida por las mismas personas que ahora, está convencida de que somos el adversario y está muy, muy enfadada", ha advertido.

Hace unos meses, Cavoli ya mandó un mensaje similar y aseguró que Rusia es una "amenaza crónica" para el mundo. "Nos enfrentamos a tiempos difíciles, por no decir otra cosa, en el teatro de operaciones europeo", señaló en un comunicado del Departamento de Defensa estadounidense.

"La brutal y no provocada guerra de Rusia ha asolado Ucrania durante más de dos años. Las fuerzas (rusas) están demoliendo ciudades y están acabando con vidas inocentes a una escala que no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. (...) Rusia no tiene intención de detenerse en Ucrania. Rusia representa una amenaza crónica", explicó el comandante supremo aliado en Europa (SACEUR).

Cavoli justificó que Ucrania "sigue dependiendo casi por completo del apoyo exterior para seguir en esta lucha". "No se puede exagerar la gravedad de este momento: si no seguimos apoyando a Ucrania, Ucrania podría perder", manifestó.