Un investigador ruso sabe lo que pasará con Putin en enero

Wolfgang Schwan/Anadolu via Getty Images

Rusia no tiene un deseo real de negociar para poner fin a la guerra en Ucrania. Así lo ha afirmado Michael Kofman, investigador principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), quien ha agregado que, aunque el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido poner fin a la guerra, es posible que no tenga ganas de negociar, al menos a principios de año.

"No sé qué se imagina la gente que sucederá el 20 de enero, pero mi primera suposición es nada. Francamente, no hay ningún cambio significativo en el ritmo de las operaciones rusas y no hay ninguna razón clara por la que los rusos podrían o deberían negociar el 20 de enero (día en el que Trump prestará juramento)", dijo Kofman, según el medio Ilta-Sanomat.

La administración Trump, según agregó el experto, apenas querrá negociar con Putin a principios de año, ya que la posición negociadora de Estados Unidos y Ucrania no es fuerte en este momento. "No creo que quieran negociar con Rusia después de tener una idea general de la situación, y no veo ninguna razón por la que Rusia quiera negociar", resaltó.

Kofman cree que en enero habrá negociaciones, pero no sobre un alto el fuego. Se tratará de las negociaciones entre Ucrania y Estados Unidos y otros aliados occidentales. "Ucrania quiere saber con qué tipo de garantías de seguridad puede contar, para que tenga sentido firmar cualquier tipo de acuerdo con Rusia", apuntó.

Según Kofman, negociar posibles garantías de seguridad es importante, porque sin ellas un posible alto el fuego sólo sería una oportunidad para que Rusia refuerce sus fuerzas militares para poder continuar la guerra más adelante.

"Muchos europeos no se dan cuenta de lo rápido que pueden afrontar la posibilidad de que tendrán que reunir algún tipo de tropas en Ucrania el próximo año si hay un alto el fuego", dijo.

María Snegovaya, otra investigadora del CSIS, también se muestra escéptica ante el deseo de Putin de poner fin a la guerra en Ucrania. Snegovaya señala que la guerra todavía se libra principalmente en suelo ucraniano, "y Putin no está perdiendo, sino que de hecho está ganando y avanza a un ritmo acelerado".