Un país europeo señala a Zelenski: "No es suficiente"

Ante la posible escalada del conflicto entre Ucrania y Rusia, provocada por el levantamiento de restricciones hacia el país de Zelenski para atacar con armas occidentales de largo alcance suelo ruso, el expresidente de Rumania, Traian Băsescu, afirmó que es consciente de que si se ejerce una ofensiva de este calibre, Putin responderá. "Putin no me da la impresión de que tenga Alzheimer, sabe que si ataca será atacado", explicó.

"Estoy preocupado, pero no veo la guerra nuclear como una opción, como una alternativa a lo que tenemos ahora. Putin sabe, si dio el primer ataque nuclear, dentro de unos segundos también recibirá el suyo y no sabe dónde, que Rusia es grande. No creo que haya alcanzado el nivel en el que los líderes mundiales se hayan degenerado. Putin no me da la impresión de que se haya ido de este mundo, de que tenga Alzheimer o no sé qué enfermedad, perdón por los que tienen esta enfermedad. No me da la impresión de que ya no tiene el control de su pensamiento. Es un maestro de su propaganda. No creo en una guerra nuclear", añadió el exmandatario en el medio 'Digi 24'.

Para el de Rumania, Rusia no entregará ni un centímetro de territorio. "Quien piense que Rusia cederá un centímetro de territorio ocupado se equivoca. La paz solo se puede establecer si Zelenski entiende que todo tiene un límite, pero también los demás deben entenderlo y los países vecinos, Rumania, Polonia, la República de Moldavia, los países bálticos, recibirán fuertes garantías de seguridad", añadió.

Además, Băsescu cree que Ucrania debe ingresar en la OTAN y que se debe seguir "equipando el flanco oriental para disuadir a Putin de expandirse". "Dirás: estamos en la OTAN, ya es suficiente. Pero no lo es. El gran problema es que Putin, siendo un jefe de Estado que no respeta los tratados, las garantías deben ir más allá de la OTAN, y las garantías deben ser equipando el flanco oriental para disuadir a Putin de expandirse", concluyó finalmente el exmandatario.