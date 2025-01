Un país de la OTAN pide armar Europa para sobrevivir: "No hay otra opción"

NurPhoto via Getty Images

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha respaldado las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la necesidad urgente de que los países europeos aumenten significativamente su gasto en defensa.

Durante una intervención en el Parlamento Europeo el miércoles, Tusk afirmó que "si Europa quiere sobrevivir, necesita estar armada", subrayando la importancia de que los miembros de la OTAN, incluidos los 23 países de la Unión Europea, cumplan con sus compromisos en materia de defensa.

Tusk calificó a Trump como un "amigo de Europa", destacando que la insistencia del presidente estadounidense en que los países europeos incrementen su contribución al gasto de defensa, del actual 2% al 5% del PIB, responde a una necesidad legítima de fortalecer la alianza. "Creo que deberíamos interpretar esas palabras como un reto en positivo porque solo un aliado le puede desear a otro aliado que sea más fuerte", dijo.

"No tratéis estas afirmaciones como las declaraciones de un enemigo de Europa, somos aliados. Occidente, Europa, Estados Unidos, Canadá: toda la OTAN colabora en el ámbito de la defensa. Todos nosotros tenemos que hablar con una sola voz y emprender juntos acciones conjuntas", añadió

Desde que asumió la presidencia, Trump ha presionado constantemente a los miembros de la OTAN para que asuman una mayor responsabilidad en el financiamiento de la defensa colectiva, advirtiendo sobre la posibilidad de que Estados Unidos reduzca su compromiso con la alianza si los países europeos no cumplen con sus obligaciones.

En su intervención, Tusk también destacó el aumento en el gasto de defensa de Polonia, que ha llevado a cabo un esfuerzo significativo para acercarse al objetivo del 5% del PIB, convirtiéndose en uno de los países más comprometidos en términos de defensa dentro de la OTAN.

Mensaje a los países reacios

Todavía hay algunos países de la UE, como Alemania, reacios al endeudamiento conjunto para financiar la defensa. Para ellos, Tusk lanzó una claro advertencia: "Seré honesto con ustedes, no es tan importante el método por el que optemos para financiar proyectos de defensa paneuropeos. Hay algo que es más importante y deberíamos decirlo en voz alta: no hay alternativa, no hay elección".

Así, instó repetidamente a Europa a hacerse cargo de su propia seguridad, invocando al ex presidente estadounidense John F. Kennedy: "No le pregunten a Estados Unidos qué puede hacer por nuestra seguridad. Pregúntense ustedes mismos qué podemos hacer por nuestra propia seguridad".