Una señora británica prueba el melón con jamón y su veredicto quizá no es el esperado

El usuario tomcharliedesign, quien acumula un total de 1.5 millones de me gusta en TikTok y casi 60 mil seguidores, ha compartido un video en el que enseña y da a probar por primera vez el plato típico español a su abuela. "Nan, ¿quieres probar un snack tradicional español?" comienza en el video el tiktoker.

"Lo que tenemos aquí es un snack tradicional español. Te explicaré todos los ingredientes. Tenemos melón, tenemos jamón, que es como un embutido seco español. Creo que ya has probado esto antes, pero probablemente nunca antes hayas probado la combinación. Es conocido por ser un placer veraniego bastante agradable. Primera impresión, ¿Qué te parece?" explica el británico a su abuela, que aunque en un inicio apunta que "de momento se ve bien" asegura que no haría esta combinación de normal.

"¿Normalmente armarías esta combinación?" le pregunta su nieto. "Oh Dios, no. No, no lo haría. No, necesitaría unas galletas saladas y una buena cucharada de mantequilla Lurpak" puntualiza la señora. Sin embargo, aunque a la vista todo parecía encajar, tras probarlo la opinión comenzó a cambiar. "Prefiero tener eso solo (refiriendose al jamón) y eso solo (el melón)". "A mí me gustan los melones pero no la combinación" explica la mujer. Respecto a la puntuación sobre diez, la abuela del británico otorga finalmente un cinco.

Sin embargo, varios usuarios no han tardado en señalar en los comentarios que, uno de los motivos de que la combinación no haya sido apremiada por la mujer es la calidad de los productos escogidos. "No ese melón, no ese jamón" destaca la usuaria Arlet. "El melón con Jamón está buenísimo, pero ese Jamón…, el Jamón debe ser ibérico de bellota, cortado a cuchillo. Normal que no le guste mucho a la señora" añade otro usuario.

Finalmente también hay quien ha dado razón a la británica en los comentarios, señalando que tampoco entienden la combinación de dichos productos. "La verdad que nunca he entendido la gente que junta esos dos alimentos", destaca en los comentarios otro usuaria.