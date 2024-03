Unos drones atacan donde más duele a Rusia

Drones ucranianos han atacado recientemente donde más duele a Rusia: en un centro de producción de armas, tal y como informa Newsweek. Según informó un medio de comunicación independiente ruso, el blanco de las aeronaves no tripuladas fue una fábrica ubicada en la ciudad de Dzerzhinsk, en la región de Nizhny Novgorod.

"La planta de Sverdlov, que produce explosivos, fue presuntamente atacada", escribió el medio SOTA en su canal de Telegram. Y junto al texto publicaron también imágenes del momento del ataque en las que se escuchan fuertes explosiones. No obstante, ni Rusia ni Ucrania han confirmado que los drones hayan impactado contra el centro de producción de armas.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Este lugar fue sancionado ya por el Departamento de Estado de EEUU en julio de 2023. Según este organismo, se trata de "una gran empresa estatal en la que Rusia fabrica productos químicos industriales, detonadores y municiones". Pero Estados Unidos no es el único país que ha impuesto sanciones, sino que la Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Japón, Canadá, Australia y Ucrania también lo han hecho.

Esta no es la primera vez que se produce un ataque con drones de estas características en Rusia. Desde que Putin comenzará la invasión de Ucrania hace ya dos años, ha habido varias oleadas de ataques con aeronaves no tripuladas. Algunos de ellos han tenido como objetivo depósitos y almacenes de municiones, aunque Ucrania no suele atribuírselos.