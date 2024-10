Zelenski se planta con Estados Unidos: "OTAN o nuclear"

Para el mandatario ucraniano actualmente hay dos opciones, o unirse a la OTAN o volverse un país nuclear, así se lo trasmitió al expresidente de Estados Unidos republicano, Donald Trump, durante una reunión celebrada el mes pasado en la Torre Trump. "En una conversación con Donald Trump, dije: 'Esta es nuestra situación.' ¿Qué salida tenemos? O Ucrania tendrá armas nucleares, que para nosotros serán una defensa, o necesitaremos tener algún tipo de alianza", defendió el ucraniano.

Ante este escenario, las elecciones presidenciales de Estados Unidos se presentan como una clave para el rumbo que tomará el conflicto durante los próximos años, especialmente después de la posición tan contradictoria en la que se han mostrado los dos principales líderes, Donald Trump y Kamala Harris. Mientras que el máximo representante del Partido Republicano, Donald Trump, podría amenazar la ayuda en el conflicto, Kamala Harris se posiciona como una de las figuras que más promete apoyar y respaldar a Ucrania.

Ejemplo de ello se puede observar en la encuesta elaborada por ' Newsweek ', donde solo el 21% de los partidarios de Trump dijeron que deberían mantener la ayuda a Ucrania, ante un 26% que afirmó que deberían frenarla ahora. Por el contrario, los votantes de Harris admitieron en un 53% que Washington debería seguir apoyando a Ucrania en el conflicto.

Putin, mientras tanto, ha respondido que se trata de "una provocación peligrosa" y que "cualquier paso en esta dirección será recibido con la correspondiente reacción". "No es difícil crear armas nucleares en el mundo moderno", siguió Putin. "No sé si Ucrania será capaz de hacerlo ahora. No es tan fácil para la Ucrania de hoy, pero en general no hay gran dificultad", sentenció.

El Memorándum de Budapest

Cabe destacar que Ucrania era una de las tres principales potencias en términos nucleares desde la independencia del país en 1991 hasta 1994. Sin embargo, tras la insistencia de Washington y Moscú en que destruyese tal arsenal, el país decidió trasladarlo hacia Rusia y acabar con él, terminando con al menos 33 bombarderos, 176 misiles balísticos intercontinentales y 1.800 ojivas nucleares estratégicas.

Después de eso, Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia y Ucrania firmaron el Memorándum de Budapest de 1994, donde los firmantes acordaron respetar las fronteras internacionales de Ucrania. Esta decisión fue el inicio de todo, tal y como predijo el estudio de Foreign Affairs, "The case for Ukrainian Deterrent", ya que treinta años después de tomar esta iniciativa, Rusia ha logrado ocupar casi el 20% de Ucrania.

En 2010, el país también acordó deshacerse de sus reservas de uranio altamente enriquecido, después de la Cumbre de Seguridad Nuclear, ya que aunque no podía emplearse como arma, sí que funcionaban para construir bombas nucleares. "Renunciamos a las armas nucleares debido a este acuerdo. Ahora hay un fuerte sentimiento en Ucrania de que cometimos un gran error" afirmó un parlamentario ucraniano, Pavlo Rizanenko, al medio 'USA Today'. "Si tienes armas nucleares, la gente no te invade", añadió.

"Ucrania será el miembro número 33" destacó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en una rueda de prensa celebrada la semana pasada en bruselas. "Tal vez alguien más salga adelante que ellos. Pero Ucrania será miembro de la OTAN en el futuro", sentenció.