Zelenski tilda de "fantasía senil" al ultimátum de Rusia para la rendición de Ucrania

Ucrania no está dispuesta a renunciar a su independencia y eso es algo que ha vuelto a subrayar el mandatario ucraniano durante una conferencia de prensa celebrada en Bruselas. Según ha defendido el ucraniano, los acuerdos de Estambul no son más que un ultimátum de Rusia para que Ucrania se rinda a sus pies y ceda a sus chantajes.

"En general, me sorprende su declaración de que él esté listo para algo, dice constantemente que soy ilegítimo...El ultimátum contenía, y siempre se habla de ello, 'desmilitarización' y 'desnazificación'... El principal nazi del planeta hoy en día, Putin, está hablando de la desnazificación de los ucranianos..." criticó el mandatario ucraniano.

"Desmilitarización, para que no hubiera ejército en Ucrania, o algo así, no me acuerdo... [...] Simplemente ofreció a Ucrania rendirse, congelar el conflicto, cambiar la dirección del desarrollo, ni Europa, ni la OTAN, sino la dirección a la Federación Rusa, para que pudieran gobernar nuestro estado, privarnos de nuestra independencia. Y esta persona dice que estos son una especie de acuerdos... Es solo un viejo fantasioso. Vive en otro mundo, en su propio acuario", añadió.

Además, tal y como ha recordado, dichos acuerdos nunca han existido, aunque sí que es cierto que se llegaron a plantear. "Sus 'mensajeros' en diferentes direcciones, utilizando diferentes fuentes, nos mostraron los detalles de este ultimátum. Estos mensajes no están en Ucrania, ya han huido a Rusia o al extranjero", explicó Zelenski.

"En cualquier caso, Ucrania no accedió al ultimátum ruso. Trataron de tomar las siguientes medidas: en algún lugar suavizaron su posición sobre este ultimátum, se trataba de reuniones en Bielorrusia y Turquía, y llamaron a estas reuniones los 'acuerdos de Estambul'. Ucrania no firmó nada, no hubo acuerdos, fue una respuesta al ultimátum ruso", sentenció.

Algunos de los motivos por los que por aquel entonces- al igual que en la actualidad- no se llegó a un acuerdo fueron el desacuerdo entre ambas partes sobre las condiciones del pacto, el hallazgo de crímenes de guerra rusos y la oposición de ciertos países occidentales. Algunas de las premisas que puso Rusia para llegar a un plan común para la paz fueron la anexión de Crimea a Rusia o el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Luhansk y Donetsk.