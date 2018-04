Lo que te ha enseñado 'La que se avecina' sobre ciencia (2)

En el último post me propuse saber si la serie La que se avecina ha enseñado algo de ciencia o, por lo contrario, ha confundido más a los espectadores. Lo hice contactando con diferentes expertos para que me analizasen cinco aspectos de ciencia y tecnología que habían aparecido en la serie. A continuación, van cinco más.

1. La inseminación artificial no es una cosa de andar por casa

En el capítulo 38, Judith y Raquel deciden ser madres solteras al mismo tiempo y, para ello, hacen un casting con el fin de encontrar al padre perfecto. Seleccionan al candidato según su belleza, bondad, inteligencia y posición económica; y le hacen depositar su semen en un recipiente que guardarán en la nevera de la cocina durante unos días hasta que van al ginecólogo para que las insemine artificialmente con el semen de ese chico.

Pero, en realidad, esto no es posible. Vicente Font, ginecólogo en Institució Font Sastre, me asegura que, para hacer la inseminación artificial, el semen de un donante puede recogerse directamente (semen en fresco) o tras ser congelado para su utilización posterior. "De cualquier manera, el semen debe ser "lavado" (es decir, tratado) por parte del biólogo, porque si se inyecta directamente se podría dar lugar a una reacción alérgica grave", explica.

Además, este ginecólogo experto de Doctoralia.es dice que "el semen congelado no puede guardarse en la nevera ni el congelador ya que todo el proceso de congelación debe hacerse con una técnica y en unas condiciones de esterilidad muy concretas. Después, debe almacenarse en unos contenedores con nitrógeno líquido que, a modo de termos, mantienen esas muestras a casi 200ºC bajo cero. En otras condiciones, el semen se estropea o, incluso, puede infectarse". "Por tanto, ni se debe hacer de forma doméstica ni ningún especialista en ginecología se atrevería a hacer el procedimiento incurriendo en una mala praxis", concluye.

Normalmente, las cigüeñas hacen el nido en el mismo lugar e, incluso, pueden utilizarlo durante décadas diferentes generaciones de cigüeñas.

2. Una cigüeña se atreve a vivir en Montepinar

En el capítulo 68, los vecinos tienen un problema con la chimenea de los extractores de humo de las cocinas, ya que una cigüeña ha instalado ahí su nido y está obstruyendo la salida. Para solucionarlo, destruyen el nido con el objetivo de que el animal se vaya y, al final, cuando la cigüeña sobrevuela el edificio incesantemente porque no encuentra su nido, acaban matándole. El conflicto se complica cuando aparece el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) pidiendo responsabilidades.

He hablado con expertos para saber qué hay de verdad en este posible asunto y todo parece verosímil. Las cigüeñas hacen el nido normalmente en campanarios, edificios altos, postes de luz o, incluso, en grúas de la construcción. Siempre en puntos altos. Hasta ahí vamos bien, porque en el edificio de Montepinar lo hace en la chimenea, no en la azotea sin más.

Abel Julien, de la Unidad de Divulgación y Formación del Institut Català d'Ornitologia, asegura que "normalmente hacen el nido en el mismo lugar e, incluso, si es adecuado, pueden utilizarlo durante décadas diferentes generaciones de cigüeñas". Y entonces, ¿por qué podría aparecer en este edificio de un día para otro? Abel Julien añade que "podrían hacerlo puntualmente en un sitio nuevo si, al volver, el animal descubre que no tiene su nido donde lo dejó". Cuando les pasa esto a las cigüeñas, como en la serie, "no tienen más remedio que adaptarse y volver a construirlo cuando el peligro o la molestia ha desaparecido o bien buscar otro lugar."

3. Es raro generar electricidad con excrementos en una comunidad de vecinos

En el capítulo 98, los vecinos deciden ahorrar electricidad. Para ello, instalan placas solares en la azotea y acaban ahorrando un 30% del consumo. Esta cantidad se ajusta a la realidad, según me ha comentado Jorge Morales, ingeniero industrial, experto en el sector eléctrico.

Ahora bien, cuando los vecinos descubren que tendrían que abonar multas millonarias por instalar placas solares y no haber pagado los impuestos correspondientes, intentan disfrazar ese ahorro en el consumo con una máquina que genera electricidad con heces.

Jorge Morales me confirma que estas máquinas existen, pero principalmente a nivel industrial: "Nunca he visto una máquina de éstas en un formato para viviendas. Para que haya suficiente metano para arrancar un generador se necesita un mínimo de 20.000 toneladas al año, algo que parece difícil para una comunidad de propietarios."

Además, en la serie comentan que la máquina es capaz de producir 50 kilovatios/hora al día, algo que para Jorge Morales es "poca energía". Asegura que una vivienda media consume 10 Kw/h/día, por lo tanto, esa cantidad sería para unas cinco viviendas. "No conozco ninguna cogeneración de un tamaño tan pequeño. Si la hay, no la conozco", añade. Esta máquina no podría generar electricidad para todas las viviendas de la comunidad, pero seguramente que esos kilovatios por hora al día serían suficientes para ahorrar un 30% del consumo, que es lo que se pretende en la serie.

Los efectos de la burundanga suelen acabar en intoxicaciones. Pero en dosis mínimas no deja secuelas.

4. La burundanga no solo anula la voluntad

En la serie también hacen uso de la burundanga, una droga que anula la voluntad de quien la toma. Lo hacen Antonio Recio y Enrique Pastor para ligarse a dos chicas en la discoteca, con las que finalmente no acaba pasando nada. Las chicas simplemente se despiertan, al día siguiente, sin recordar qué pasó.

Según Alicia Taboada, médico general, esta sustancia actúa como depresor de las terminaciones nerviosas y del cerebro y produce dilatación de pupilas, visión borrosa e incluso ceguera transitoria, contracción de los vasos sanguíneos, taquicardia que puede ir acompañada de hipertensión, reducción de las secreciones, sequedad de boca, sed, dificultad para tragar, disminución de la sudoración y, en algunos casos, puede acompañarse de amnesia temporal o somnolencia. Así, vemos que no es tan fácil como tomarla y tener a una persona sumisa ante nosotros.

"Los efectos de la burundanga suelen acabar en forma de intoxicaciones de otra índole, a veces muy graves como taquicardias, arritmias o psicosis", añade Alicia Taboada, que también es experta de Doctoralia.es. Además, afirma que solo se puede utilizar en dosis muy bajas porque es extraordinariamente tóxica y podría resultar mortal. Aun así, "en dosis mínimas no deja secuelas."

6. El DIU no es infalible

La psicóloga Judith Becker lleva un DIU porque no quiere quedarse embarazada, mientras que su marido, Enrique Pastor, que no lo sabe, no deja de intentarlo porque está deseando que sean padres. Al final, ella se queda embarazada porque, al parecer, se le mueve el DIU.

¿Es esto posible? Según Vicente Font, ginecólogo en Institució Font, el DIU es "uno de los métodos anticonceptivos que tiene una de las tasas de efectividad más elevadas, similar a la de la ligadura de trompas." Aun así, no existe ningún método anticonceptivo que sea 100% infalible. El DIU puede moverse: "En algunos casos, el DIU puede desplazarse hacia abajo, salirse del útero, quedarse atravesado en el interior del útero o, incluso, moverse al interior del abdomen." Estas incidencias pueden pasar por la forma que tenga el útero o porque el propio útero lo rechace.

Estos son solo algunos de los aspectos de ciencia, tecnología e innovación que he seleccionado de todo lo que ha salido a lo largo de las diez temporadas que lleva en antena La que se avecina. Me han quedado en el tintero muchos temas como el cambio de sexo de Alba Recio, los huertos ecológicos en la azotea, la muerte por golpe de calor en la caseta de jardín del maestro budista, la producción casera de biodiesel o los graves daños en los cimientos del edificio y su rápida solución. Si me animo, os aviso.

Síguenos también en el Facebook de HuffPost Blogs