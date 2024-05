Elecciones Cataluña 2024: esta es la documentación válida para votar

Llega el momento clave: las elecciones catalanas del 12-M, que este domingo deciden la suerte de Cataluña tras el enésimo adelanto de los comicios.

La cita llega un año antes de su fecha prevista inicialmente, pero no podrá decir nadie que le pilla por sorpresa, tras un sinfín de choques en el Parlament entre unos y otros.

De cara a las elecciones catalanas están llamados al voto un total de 5.754.840 electores. De ellos, 5.460.332 residen en Cataluña y 294.508 en el extranjero, detalla el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para hacerlo solamente se necesita algún documento oficial, que puede ser el Documento Nacional de Identidad (DNI), el pasaporte o el carnet de conducir, como ocurre en cualesquiera de las elecciones a celebrar en España.

No es necesario, en cambio, llevar la tarjeta censal, aunque sí sirve como referencia para saber en que ubicación concreta, la mesa, te corresponde votar. Si no te ha llegado por correo postal o la has extraviado, también se puede solicitar por triple vía.

A través de internet, en la web del Instituto Nacional de Estadística (INE), por teléfono contactando con la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral o presencialmente en la Oficina del Censo Electoral.