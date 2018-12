Por qué Darren Criss no interpretará a más gays

Ahora Darren Criss sale en una entrevista con Cheddar diciendo que no va a seguir "quitando" papeles gays a los actores que verdaderamente son gays. ¿Por qué dice esto? ¿De dónde viene esta afirmación que a simple vista parece tan ridícula?

Darren Criss, según muchos medios, intenta adelantarse a una posible crítica como la que sufrió Scarlett Johansson cuando iba a interpretar a un hombre trans en la película Rub and Tug.

El debate no se centró en la capacidad de un cisgénero para interpretar un transgénero, sino en la falta de oportunidades de la comunidad trans en el mundo laboral y, en este caso, en el mundo de la interpretación.

Como dijo la actriz trans Jen Richards:

"Until the world stops erasing/oppressing/murdering us, trans women play trans women, trans men play trans men, nonbinary people play NB people. If your project needs a 'star' for financing, then it's simply not good enough." @SmartAssJen Agreed 1000 per cent. https://t.co/xeBzUuCei4