Programa del Pride Sitges 2023: Fechas y horarios de la manifestación, conciertos y actos por el Orgullo

Wrapped in bisexual flag and pride flags this trio are waving small pride flags and watching a gay pride event

Este 2023 llega la duodécima edición de Sitges Pride, votado recientemente como el “Mejor Orgullo de Ciudad Pequeña del Mundo” y uno de los principales eventos del orgullo en Europa. Este año tendrá presencia desde el 14 al 18 de junio cuyo programa presenta más de 80 actos desarrollados de forma gratuita al aire libre durante cinco noches en el Paseo Marítimo, en Sitges, a tan solo 30 minutos de Barcelona.

Desde conferencias, eventos culturales únicos, exposiciones, conciertos y hasta 17 carrozas con más de 2.000 participantes que animarán y participarán en el desfile principal “Parade”, este domingo 18 de junio a partir de las 17:00 horas.

Los espectáculos, que serán tributos a grandes artistas como ABBA, Taylor Swift, Dua Lipa, Robbie Williams o Rihanna, tendrán lugar por la noche en el escenario del Village.

Eventos y shows del miércoles 14 de junio



Durante estas cinco noches el Pride Village abrirá a partir de las 20:00 horas:

- 20:30h: “Sisters” con Juan Reina y Alba Mourin

- 21:00h: Opening Show con Lady Diamond

- 21:30h: Zak Restaurant Show Spectacular

- 22:00h: Actuación principal: Drag Nation, con Drag With No Name.

- 22:45h: Mary Mac

- 23:30h: Miss Penny

- 00:15h: Karla Bear

Eventos y shows del jueves 15 de junio



- 20:00h: Sitges Queerfest Winners

- 20:30h: «Sisters» with Juan Reina, Alba Mourin and Friends

- 21:00h: Alexandra, Charlotte & Secre

- 21:30h: Zak Restaurant Show Spectacular

- 22:00h: Emma Linders

- 22:45h: Ruby Murray

- 23:30h Actuación principal: Tony Lewis a Robbie Williams in concert wiht Take That

- 01:00h: Pop – Party on the Paseo

Eventos y shows del viernes 16 de junio



Este viernes será especial por el “Día de la Fiesta Blanca con Corazón”, en el que habrá que vestirse de blanco.

- 20:00h: Sitges Queerfest Winners

- 20:30h: «Sisters» with Juan Reina & Alba Mourin & Friends

- 21:00h: Alexandra, Charlotte & Secre

- 21:30h: Zak Restaurant Show Spectacular

- 22:00h: Double Dutch – Eurovision

- 22:30h: Mikan

- 23:00h: Miss Penny

- 23:45h: Mary Mac

Actuación principal

00:30h: Rachel Fuller presents Ultimate DUA LIPA

01:00h: Rose Cohen as Rihanna Tribute

01:30h: Rogue as Kylie (Kilie Minogue Tribute)

- 01:45h: Pop – Party on the Paseo

Evento del Sitges Pride Orgullo Gay Sitges

Eventos y shows del sábado 17 de junio



- 20:00h: «Sisters» with Juan Reina & Alba Mourin & Friends

- 20:30h: Wayuu, Queen y Diva Rocco & Secre

- 21:00h: Salma Lucie

- 21:30h: Zak Restaurant Show Spectacular

- 22:00h: Addicted presents

- 22:30h: Lady Diamond

- 23:15h: Karla Bear

Actuación principal

01:00h Spice Girls Tribute

02:00h Boney M Reloaded

El domingo 18 de junio, el desfile



A partir de las 17:00 horas del domingo 18 de junio se desarrollará el desfile del Sitges Pride 2023 que tiene lugar a lo largo del paseo marítimo y dura aproximadamente 2 horas.

- 17:00h Massive Village Party with Dj Mr. Chi

- 21:30h Zak Restaurant Show Spectacular

- 22:00h «Sisters» with Juan Reina & Alba Mourin & Friends

- 22:30h Extasis Liquid, Semblanza & Secre

- 23:00h Special Guest Star

- Actuación principal: 23:30h con tributo a ABBA