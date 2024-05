Adiós a la tortilla de patatas: el problema invisible que involucra a millones de hogares españoles

El huevo es uno de los imprescindibles en prácticamente cualquier nevera. Para un apuro y preparar algo de comer rápido y sencillo, puede ser la solución. Sin embargo, en España se estima que se desperdician alrededor de 143.950.000 huevos de tamaño mediano (de unos 60 gramos).

En cifras más prácticas, según el portal especializado en la erradicación del desperdicio de comida Too Good To Go, se estarían desperdiciando unos 4,6 huevos cada segundo sólo en España. Y, en tortillas de patatas, equivaldría a un desperdicio de más de 23.991.500 tortillas de 6 huevos.

Más allá de las pérdidas que supone del propio producto, también se está desperdiciando dinero. En concreto, alrededor de 12 céntimos por huevo que cuesta la unidad de media. El cómputo total de pérdidas económicas asciende a unos 17,2 millones de euros.

El motivo que ha encontrado la ya citada organización a este desperdicio del huevo radica en que muchos españoles están tirando alimentos porque ya ha vencido la fecha de consumo preferente sin entender el significado de este concepto.

"La fecha de consumo preferente indica que el producto puede haber perdido algunas de sus propiedades una vez pasada esa fecha", ha comenzado a explicar la directora de Too Good To Go, Marie Lindström, en declaraciones que han difundido varios medios.

Sin embargo, "si se han seguido las recomendaciones de conservación y además pasa la prueba de los sentidos, es decir, tiene buen aspecto, olor y sabor, el alimento podría seguir siendo apto para el consumo", ha apostillado.

Para una mejor conservación de los huevos, desde la organización recomiendan guardarlos en su envase original, depositarlos en el fondo del frigorífico en vez de en la puerta de este y emplear primero los que lleven más tiempo en la nevera.