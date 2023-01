Alice Wonder: "Ganar el Benidorm Fest significaría que España se ha vuelto loca"

Pensar en Eurovisión y en el Benidorm Fest era para muchos totalmente lo opuesto a lo que presenta Alice Wonder: intimidad, desgarro y canciones muy personales que la han hecho presentarse como una de las cantautoras de la escena indie más cotizadas a nivel nacional.

Ahora, Alicia Climent Barriuso, la joven de 24 años que se esconde tras el nombre de Alice Wonder ha dado el salto para optar a representar a España en Eurovisión con su tema Yo quisiera, que ya se ha coronado como uno de los más escuchados del festival en Spotify.

Pese a esto, no cuenta con demasiada esperanza de ganar y habla de "una pequeña posibilidad de ir a Liverpool" deja claro que trabajará al máximo para el festival y para, si se diese, representar a España en Eurovisión. Su mensaje es claro, parar el tiempo, como dice su canción, con un desgarro íntimo, acompañado su piano y su voz tan característica, que emocionaron incluso a la reina Letizia en el homenaje de Estado a las víctimas del covid-19 en julio de 2021.

Desde un pequeño reducto de su intimidad, en sus letras que ella misma define como un desahogo personal, busca encontrar la complicidad de su público, que se emocione con sus letras y le descubran todas esas "taras". Con motivo de su participación en el Femme Creators, que tendrá lugar en Madrid Río los próximos 4 y 5 de marzo, la cantante atiende a El HuffPost.

¿Qué es para ti participar en un proyecto como Femme Creators?

Me parece una gran iniciativa y me hace mucha ilusión formar parte de este festival, porque todavía sigue siendo difícil y queda mucho por hacer a la hora de presentar proyectos encabezados por mujeres.

¿Todavía sigue siendo difícil ser cabeza de cartel, como eres en este Femme Creators, en los grandes festivales siendo mujer?

Realmente creo que dice mucho en cuestión de ver el cartel, tiene todo que ver con la música que se premia y se sigue premiando en algunas partes la música un poco más masculina, creo que es una cosa que también vivió Rosalía cuando hizo un remix con todos los reguetoneros que le habían vendido como que ella iba a ser la estrella, el centro y tal, y luego tiene un trocito y cantan todos los chicos. Creo que está cambiando la situación, pero por algún motivo a veces cuesta más digerir la música de una mujer que la de un hombre. Cuesta más asimilarlo a no ser que sean así stars, pivones, divas, pero creo que estamos en proceso de cambiarlo me hace ilusión pensarlo.

¿Sigue habiendo un paternalismo en la industria y en los grandes sellos?

Claramente, o sea, hay paternalismo en la vida ¿cómo no iba a haberlo en la música? Sería que la música fuera algo diferente de pronto. Es una cosa que tenemos que convivir, tenemos que entender de dónde viene para perdonarla de alguna manera y que el que sea o la que sea paternalista con nosotras darle la chance de cambiar de opinión. También venimos de donde venimos y nadie nace aprendiendo y creo que es importante reeducarnos nosotras mismas y nosotros mismos, porque supongo que también hay paternalismo hacia ciertos chicos, y reestructurar un poco el cerebro de aquellos que igual tienen muchas taras los más paternalistas así. Creo que hay que reeducar todo y eso es a base de educación y paciencia. Claro que lo hay, pero en mi caso siempre que lo he visto lo he podido llevar por otro lado.

Hace unos días llenaste la icónica sala Riviera en Madrid, ¿te planteas llenar un Wizink?

De pronto no lo veo tan lejano (risas). Me encantaría llenar un Wizink y que sonase bien. Mi reto en un recinto grande sería que sonase como en uno para 100 personas, contener toda esa intimidad y esa energía en un recinto tan grande. Me encantaría.

"[Rigoberta Bandini] Me dijo que disfrutara mucho, que era una cosa muy linda, muy diferente y muy especial, que disfrute y ya está" Alice Wonder, cantante y candidata del Benidorm Fest

Antes decías que las artistas femeninas que más triunfas son las más estrellas, a las que se les exige que canten, bailen, tengan un vestuario espectacular... ¿Te has encontrado con que te exijan un show que se vaya de tu estilo más personal?

No, tengo suerte de que no, de que desde el principio la gente que me ha rodeado y el equipo que me ha entendido y me ha respetado la forma que tengo de hacer la música, tengo una visión bastante clara de lo que quiero a la larga y a la corta, pero luego por otro lado no tengo ni idea de lo que quiero, entonces soy un poco caótica. Pero sí que considero que la gente que está a mi alrededor valora mucho la forma que tengo de ver las cosas y simplemente me ayuda a impulsarlas. En ningún momento cambiaría un ápice de mí, porque es que no puedo. No lo haría porque para mí el ultimate goal no es la fama o que alguien me acepte, me tengo que entender a mí misma y luego si a la gente no le gusta, al menos estoy tranquila con quien soy.

Alice Wonder en la rueda de prensa del Benidorm Fest. Europa Press via Getty Images

¿Cómo afrontas el Benidorm Fest? Tu canción Yo quisiera está entre las candidatas más escuchadas de Spotify.

Lo veo como un reto totalmente diferente a cualquiera que me hubiera imaginado. Creo que aportar la nota más armónica, introspectiva y creativa en un festival así es lo que me gustaría conseguir. Pero es un reto bastante grande porque al ser algo tan grande para televisión y estar todo minutado, digamos que son un poco los hándicaps. Me gustaría parar un poco el tiempo, que la gente no entendiera muy bien lo que está viendo, que entendiera un momento de pausa, de ‘uy, qué es lo que estoy viendo’. Me gustaría generar eso en el espectador.

Colaboraste hace unos años con la canción El mejor de tus errores con Rayden que se presentó al Benidorm Fest en la anterior edición, ¿te ha dado algún consejo él o algún otro compañero de cara al festival?

Realmente los consejos me los ha dado Rigoberta [Bandini] que tuve una llamada con ella hace un tiempo y me dijo cómo ella veía las cosas. Me dijo que disfrutara mucho, que era una cosa muy linda, muy diferente y muy especial, que disfrute y ya está. Y es lo que voy a hacer, no pretendo nada más, que la gente lo note desde su casa y que sea lo que tenga que ser.

Has dicho en alguna ocasión que tu objetivo no es ganar ni presentarte a Eurovisión. Si llegaras a ganar e ir a Liverpool en mayo, ¿cómo te enfrentarías?

Hay un porcentaje pequeño de que sabes que si te presentas puedes ganar. A mí me sorprendería mucho ganar porque significaría que España se ha vuelto loca, pero sería un mensaje muy bonito por parte de la gente de mi propio país, que la gente considerase que mola tanto como para llevarlo fuera y defenderlo, luego pues mejoraría el show, haría lo mejor posible y estando en Eurovisión intentaría hacer exactamente lo mismo, pero con todo el mundo, que es parar el tiempo un poquillo.

Ya has representado a España en otro ámbito, fuiste la encargada de poner banda sonora al homenaje a los fallecidos por covid-19 en el Palacio Real en julio de 2021.

La verdad que fue un momento muy importante, de esos momentos que como artista te van dando claves, como una señal divina, de que algo estás haciendo bien porque la gente te está entendiendo como artista. Fue muy emocionante y me gustó poner la nota musical a algo tan encorbatado, todo el mundo tan encorsetado y a la vez con algo tan intenso y tan humano como es la vida y la muerte. Luego, conocí a los reyes, estuve hablando mucho con la reina también, fue un momento como “wow, qué random”, pero son cosas que te ocurren.

Imagino que impacta poder hablar con alguien como la reina Letizia, ¿cómo fue?

La verdad que a la vez era todo muy normal y muy natural, la forma de hablar con ella y ella hablar conmigo. Todo muy natural, pero era muy curioso que de repente estuviera yo con ella allí.

Como artista plasmas en tus canciones sentimientos muy íntimos como en Yo quisiera, Por si apareces o No te vayas, ¿cómo vives exponerte tanto? ¿lo haces a modo de desahogo?

Es curioso porque es mi psicólogo, sí. Es como si tú al hacerte de psicóloga de ti misma ayudaras al resto, pero luego el resto supiera tus taras. Es como una especie de pez que se muerde la cola, pero es lo que me pide el cuerpo hacer, no me motiva hacer otra cosa. De alguna manera, hace mucho que me rendí a esta forma de vivir que es como crear, sentirme vulnerable mientras lo hago, sentirme vulnerable mientras lo muestro, pero de pronto una energía muy fuerte que hay algo que estoy haciendo bien y que estoy ayudando a la gente. Es una energía que se retroalimenta, pero es una manera muy rara de convivir porque es como si no tuvieras secretos, que evidentemente los tienes, pero es raro. Pero es como me ha tocado a mí ser.

En tu último trabajo Que se joda todo lo demás (2022) te has lanzado ya a cantar en castellano. ¿No quieres volver al inglés de Firekid (2018) o no te cierras a nada?

No me cierro a nada, efectivamente. Me veo viajando mucho, me veo hablando en inglés, español, tengo muchas canciones en inglés que no he sacado, canciones en spanglish y en español. Creo que mi próximo trabajo va a ser peculiar, pero es lo que tengo que sacar.

¿Echas de menos esa Alice que subía covers a Instagram y no tener la presión de la industria de tener que sacar single, disco, promo y demás?

Hombre, la presión del single, disco y tal no la tengo por suerte porque trabajo con Infarto que son mi equipo y nos lo tomamos como hay que tomarlo creo, con una filosofía muy guay, que nos da mucho espacio, pero claramente hay un punto en el que echo de menos no ser nadie y que todo esté por hacer. Es increíble porque todo está por hacer todavía y el mundo cuanto más caminas, más se abre el camino. Pero había cosas más naif, preocupaciones más teenagers, que se echan de menos porque luego la vida se pone seria, a la vez que ridícula es una cosa rarísima (risas).