Activan las alarmas por la aparición masiva de la especie invasora apestosa que se mete en las casas

Existen aproximadamente de cinco a diez millones de especies de insectos, según recoge Gloria Elizabeth Guevara Cano, Bióloga, Entomóloga y experta en insectos sociales y acuáticos y educación ambiental. La tendencia parece ser creciente en el norte, ya que el cambio climático está surgiendo que varias especies expandan su presencia hacia allí, según explica 'Nabu'.

Uno de los insectos cuya presencia ha aumentado es la chinche apestosa, también conocida como las chinches apestosas jaspeadas, caracterizado por tener un cuerpo ovalado y plano y por emitir un olor desagradable cuando se siente amenazada. "Tan pronto como bajan las temperaturas, las chinches apestosas comienzan a buscar lugares más cálidos", señala Manfred Hartbauer, biólogo de la Universidad de Graz.

Según este experto, los insectos que observamos en estas fechas son aquellos cuya tarea es hibernar, para sobrevivir al invierno, ya que "en primavera, cuando suben las temperaturas, los insectos 'despiertan' y ponen huevos. Luego mueren", afirma Hartbauer.

Además, no solo afectan a nivel doméstico, si no también se trata de una plaga de plantas para la agricultura. "Este año, el daño a la agricultura de Estiria no fue tan grande como el año pasado", afirma el biólogo, aunque resalta que pueden suponer un gran perjuicio para la agricultura. "Si un insecto chupa una pera, por ejemplo, la fruta se deforma y empieza a apestar", señala Hartbauer. Ante ello, los agricultores utilizan trampas de feromonas, aunque critican su elevado precio.

Consejos para eliminar las chinches

Existen varios consejos para erradicar la aparición de estos animales. El más sencillo es colocar un vaso o frasco sobre el insecto, con un pedazo de papel por debajo para evitar que se escape y poder transportarlo al exterior.

Algo que nunca se debe hacer es aspirarlos con la aspiradora, ya que puede matar al animal y generar un fuerte olor que puede quedarse en el dispositivo. Tampoco se recomienda tirarla por el inodoro, porque son buenas nadadoras. "Las chinches apestosas jaspeadas también pueden sobrevivir a las inundaciones", señala Hartbauer.

Por tanto, la mejor forma para evitar su presencia, es previniéndola. Para ello, existen tanto remedios químicos como caseros. Uno de ellos es mezclando 120 ml de vinagre, 240 ml de agua y 60 ml de detergente.

Tan solo hará falta rociar la mezcla en las ventanas y los marcos de las puertas por las que entran las chinches. Michael Raupah, experto en escarabajos de la Colección Estatal de Zoología de Múnich, aconseja poner un mosquitero en las ventanas y puertas "para que los animales no tengan la oportunidad de entrar en el apartamento en primer lugar".

Robots y drones como solución

Los científicos están elaborando nuevos sistemas para combatir esta problemática, mediante un dron equipado con un altavoz, cuyas ondas sonoras hacen que los insectos se caigan de los árboles. El sistema incluye un robot que recoge y tritura las chinches del suelo con una lona.

"Ya hemos probado el sistema en el laboratorio, pero desafortunadamente había muy pocos errores para la prueba de campo de este verano", afirma Hartbauer, quien destaca que también se está estudiando un nuevo sistema de control para uso doméstico, aunque sin otorgar mayor detalle.

Otro de los problemas, como explica, es la falta de enemigos con los que cuenta esta especie, ya que "los insectos en sí mismos no son comestibles para las aves y otros posibles depredadores, debido a la secreción maloliente. Los parásitos podrían dirigirse contra los huevos de las chinches apestosas", detalla finalmente Hartbauer.