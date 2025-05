Un veterinario desvela el impactante gesto de las mascotas antes de morir: "Hasta el último momento"

El momento de despedir a las mascotas es el más difícil para todos los dueños, pero también para los veterinarios, que son en muchas ocasiones los encargados de sacrificar al animal cuando sus condiciones de vida no son óptimas debido a una enfermedad, cáncer o derivado de la edad y los dueños así lo desean.

Sin embargo, los veterinarios coinciden que en estas circunstancias, lo que deben hacer los dueños es acompañar al animal hasta el último momento, ya que según relatan los suelen buscar con la mirada incluso en su último instante de vida.

El usuario de X @Thiagocuervo recopiló en un hilo una conversación con un veterinario en la que le preguntaba el momento más difícil que vivía en su profesión. "Lo más difícil es ver cómo los animales viejos o enfermos buscan a sus dueños con sus ojos antes de irse a dormir, hasta el último momento", detalla.

"Es inevitable que ellos mueran antes que tú. No olvides que tú eras el centro de su vida. Tal vez solo eran una parte de ti. Pero también son tu familia. No importa lo difícil que sea, no los dejes", añade y recuerda que el 90% de los dueños no quieren estar en la habitación mientras se le administra la inyección letal.

Según recoge, los veterinarios piden a los dueños que se queden en la sala y no los abandonen en este último momento por muy difícil que este sea. "No los dejes morir en una habitación con un extraño en un lugar que no les gusta. Es muy doloroso para los veterinarios ver cómo las mascotas no pueden encontrar a su dueño durante los últimos minutos de su vida. No entienden por qué el dueño los dejó”, mientras añade que “Soporta este dolor por el bien de ellos y acompáñalos hasta el final", recalca.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.