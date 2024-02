Mito o realidad: ¿realmente las hormigas pueden predecir el fin de las sequías?

Hay una teoría muy extendida que dice que las hormigas pueden predecir el fin de la sequía. Según esta versión, sería muy fácil averiguar si va a llover en las próximas semanas atendiendo al comportamiento de estos insectos.

No obstante, se trata de un mito, como explica National Geographic. No hay ninguna evidencia científica para apoyar esta teoría, que no tiene base sólida y se basa en meras especulaciones en las redes sociales.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Tan extendida está esta afirmación que la Agencia Estatal de Meteorología se ha visto obligada a explicar el mito en varias ocasiones ya, al igual que con el método de las Cabañuelas.

Algunas hormigas sí podrían detectar cambios en el tiempo

Como indica el medio citado anteriormente, hay estudios y observaciones que sugieren que algunos comportamientos de las hormigas estarían relacionados con su posible detección de las condiciones climáticas. Y es que se ha podido observar que algunas especies de estos insectos actúan diferente cuando se avecina lluvia.

Lo que hacen es cambiar su rutina de actividades o modificar sus "casas" cuando va a llover próximamente. Tapan los agujeros de entrada para que las precipitaciones no los inunden y así protegerse.