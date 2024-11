Una experta revela los errores que cometes cuándo tratas de proteger a tu perro del ataque de otro

Cuando vas paseando a tu perro por la calle y ves que se acerca otro, sin bozal, mucho más grande y que va directamente hacia tu pequeña mascota, tu reacción seguramente será cogerla en brazos. Pues no es lo más recomendable, al menos en un principio.

Así lo explica la experta en educación canina y fundadora del Centro UAU, Marta Vila, una organización integrada por expertos en formación tanto canina como felina, según ha explicado a Rac 1.

La razón de no levantar a tu perro del suelo en ocasiones como la que hemos descrito es que, si lo haces, “el atacante puede creer que es una presa, un premio que le estás ofreciendo, y todavía se sentirá más atraído”, destaca esta experta. Por lo tanto, es mejor que intentes que ponerlo en algún sitio inalcanzable, como encima de un coche o de un contenedor de la basura. Pero nunca lo tengas en brazos, porque entonces peligráis ambos.

El segundo consejo, en estas circunstancias, es que intentes no agobiarte porque, como seguramente sabes, el miedo pueden detectarlo los animales. "Cuando tenemos miedo, olemos a miedo", dice Vila. Si tu perro nota que tú te preocupas, se sentirá aún más inseguro. Además, si el perro que se acerca huele el miedo de ambos, se sentirá más dominante y libre para atacar a la presa.

Otro consejo es que no le arranques a tu perro de la boca del atacante, si eso ocurriera. Si el perro grande ya ha atacado al tuyo y lo tiene pinzado con los dientes, no le arranques a tu perro de la boca porque le puedes causar un rasgado de tejidos que haría mucho daño a tu mascota, aconseja esta experta.

Tampoco debes intentar coger al perro atacante. En algunas páginas de Internet se pueden leer consejos con los que esta experta no está de acuerdo. “No intentes estrangularlo, ni cogerlo por los genitales ni por las patas traseras, como quizá has leído en internet: te expones a recibir un mordisco grave, especialmente si bajas el perro. cabeza y te acercas a la boca del perro para estrangularle, porque te podría enganchar el cuello a ti. intentes darle patadas, no servirán de nada y estarás perdiendo un tiempo muy valioso”, opina Vila.

Por lo tanto, si un perro amenaza a tu mascota, ante todo, debes tener sangre fría, recomienda Marta Vila. Además, intenta no mirarle a la cara para no desafiarle. Y, en el caso de que no hayas conseguido ponerlo a salvo a tiempo y ya le esté atacando el otro animal con la boca, entonces sí es el momento de actuar. "Cuando esto ocurre, es mejor soltar a nuestro perro, ir a buscar la nariz de lo que está mordiendo y darle un golpe en ese lugar", explica esa especialista. La nariz o trufa, es una de las partes más sensibles de los perros y "con una sencilla palmadita en la nariz —no hace falta que sea muy fuerte— debería soltar su presa, momento que deberíamos aprovechar para cogerla nuestra y marcharte del lugar”, concluye la experta en educación canina.