Cinco trucos para conservar el turrón que ha sobrado de Navidades

Se acabó la Navidad. La llegada de los Reyes Magos a nuestros hogares en la noche del 5 al 6 de enero es el evento que pone punto y final a esta etapa marcada por las tradiciones, las reuniones, los reencuentros, las compras y las comidas más copiosas.

Los supermercados, por tanto, están a punto de dejar de vender los dulces navideños por antonomasia: mazapanes, polvorones, etc. Y lo mismo harán con los turrones. Ahora bien, ¿qué pasa si nos han sobrado muchas tabletas? ¿Las podremos conservar hasta el próximo mes de diciembre?

Puede ocurrir que guardemos este producto y que no haya caducado y no resulte perjudicial a quien lo tome, aún habiendo pasado tantos meses desde que se adquirió. Pero sí puede ser que pierda alguna de sus cualidades organolépticas y, por tanto, vea alterados su textura y sabor.

Para que ello no ocurra, lo mejor que se puede hacer es tener en cuenta la fecha de consumo preferente, que no se debe confundir con la de caducidad. La primera es la que, según los fabricantes, conviene consumir el producto para que sepa igual que cuando se adquirió. La segunda señala a partir de cuándo es peligroso ingerir el producto.

Cinco consejos para conservar el turrón

Si se quiere consumir el turrón, aunque fuera del plazo navideño, pero dentro del que marca la fecha de consumo preferente, estos son algunos consejos para conservarlo en las mejores condiciones.

- A oscuras. La luz puede hacer que termine por estropearse el turrón, dado que es un estimulador de según qué reacciones en la comida.

- En el envase original. Los envases en los que vienen envueltos los turros están diseñados para que las tabletas se conserven de la mejor de las maneras.

- Bien envuelto. Es importante, para una buena conservación, que el turrón no pierda su humedad. Para conseguirlo, en caso de que el envoltorio esté roto o abierto por cualquier motivo, taparlo bien. Y si hiciera falta incluso, cambiarlo de envase.

- En la nevera. Lo mejor es conservarlo en la nevera, ya que, de esta manera, los aceites que contienen los turrones, como el de palma o el de almendra, estarán más estables a baja temperatura.

- Y si la nevera no puede ser, mientras no le dé la luz a la tableta de turrón, se puede guardar en un lugar fresco, seco, libre de olores y en su envoltorio original. No hace falta que se conserve en la nevera.