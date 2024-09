El buffet libre de ‘pescaíto frito’ se esconde en la ciudad famosa por este rico manjar

Los locales con buffet libre son templos de la abundancia culinaria, lugares donde puedes comer hasta que se te desabroche el cinturón y el límite lo pone tu apetito. Con mesas rebosantes de opciones que van desde lo clásico hasta lo exótico, estos espacios se han convertido en la opción perfecta para los que quieren darse un festín sin restricciones. Los hay de comida japonesa, mexicana o hasta italiana, pero ¿sabes que también hay uno de pescaíto frito?

De momento, es único en su especie. Tan solo hay un sitio en toda España que ofrezca este servicio y está en Málaga, hogar de este rico manjar. Podemos disfrutar de un sinfín de esta joya gastronómica en el restaurante Hacienda de la Torre, ubicado en la carretera que conecta la capital malagueña con Cártama. Además, este local se autoproclama como “la mejor gastronomía malagueña” y el “mejor asador de carnes nacional”.

Aquí no te hará falta siquiera levantarte de la mesa para probar todas las variedades de pescados fritos que te puedas llegar a imaginar. Una experiencia culinaria única donde los comensales pueden deleitarse con los platos más típicos andaluces hasta que no puedan más. Calamares, pulpo frito, boquerones, gambas o adobo son algunos de los productos más demandados, todos crujientes y recién salidos de los fogones.

Todo tipo de productos marinos

Se trata del único servicio de buffet de este tipo que se encuentra en España, aunque cabe destacar que esta alternativa tan solo está disponible los jueves, por lo que es mejor planificar tu visita y reservar para asegurarte un sitio en este lugar tan único. No obstante, el restaurante también cuenta con excelentes parrilladas de carnes premium, las cuales destacan por su calidad y por su jugosidad.

El precio ronda los 24,9 euros de miércoles a viernes y los 29,9 euros los sábados y domingos. La bebida está exenta de la tarifa, pero lo que sí entra son los diferentes entrantes y postres que poco tienen que ver con comida marítima pero son todo un disfrute para el paladar. Como en cualquier otro buffet, se puede repetir cuantas veces quiera el cliente, o mejor dicho, cuantas veces su apetito le permita.

El horario de apertura es de 12:00 a 19:00 horas, por lo que no dan cenas, y es muy recomendable reservar antes de acudir al restaurante. Ubicado en un entorno costero, este buffet no solo es una fiesta para el paladar, sino también una inmersión en la cultura local, presentando un concepto innovador de la gastronomía típica andaluza. Aunque este es el primero de su especie, no nos extrañaría que el buffet libre de pescaíto frito se extendiera a otros lugares de Andalucía.