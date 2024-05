El director de un supermercado revela el truco para que compres el producto menos deseado en las estanterías

Como garantizarse unas ventas aunque el cliente no quiera llevarse ese producto a casa. No es la primera vez que los supermercados revelan los trucos que usan para que acabe en el carro de la compra, cosas en las que, en un principio, no estamos interesados.

Esta vez, ha sido el director general de una pequeña cadena de supermercados española quien ha detallado a Equipo de Investigación su estrategia de precios. Así, de acuerdo con el director general de Tu Súper, Rubén Navarro, han logrado elevar sus ventas fidelizadas un 10% gracias a la atención que prestan a los productos que no se compran.

"Si un producto no se vende, es como si el cliente nos estuviera diciendo que quiere un descuento, y nosotros respondemos con ofertas agresivas", explica al programa de La Sexta. Según Rubén Navarro, esto es una señal de necesidad, lo que les permite ajustar precios para atraer a esos clientes con ofertas específicas.

En este sentido, el director general de Tu Súper asegura que deciden reducir los precios en determinados productos para atraer a esos clientes con ofertas específicas: "Si no estás comprando frutas, te ofrecemos descuentos significativos en la sección de frutas", señala sobre una estrategia efectiva para aumentar las ventas y fidelizar a los clientes.

Además, en un compromiso sin precedentes, la cadena de supermercados firmaba ante notario un contrato en el que se comprometía a congelar -gracias a la colaboración con 40 de sus 4000 proveedores- los precios de 137 productos de la cesta básica de la compra hasta el 30 de junio de 2023. La empresa absorbería cualquier aumento de los precios para proteger el bolsillo de sus clientes.