Planificar, fijar un presupuesto y dudar del Black Friday: cómo regalar (y ahorrar) en Navidad

Las prisas nunca son buenas compañeras y, aunque en muchas zonas de España todavía se puede ir en mangas de camisa, la Navidad está a la vuelta de la esquina y planificar ciertas compras puede suponer un ahorro en unas fiestas en las que la inflación seguirá muy presente.

"Somos un país que va muy sobre la marcha", explica, Neus Soler, experta en tendencias de consumo y profesora colaboradora de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que asegura que la clave para no gastar más de lo que podemos o debemos durante la Navidad es la planificación. "Este año tenemos la inflación, pero cualquier año es necesario planificar", insiste.

Esta Navidad será de nuevo más cara, pero para la experta hay otros dos factores importantes a tener en cuenta. "Para mí lo que marca la diferencia este año es, por un lado, que la gente no tiene el ahorro que tenía el año anterior, por la pandemia que permitió que el año pasado el consumo fuera elevado. Este año ya no tenemos este ahorro. Por otro lado tampoco hay las mismas ganas que el año pasado, cuando nos soltaron y había esa euforia de gastar y de salir", explica Soler.

Sobre esa reducción del pequeño colchón de ahorro que pudieron generar algunos hogares durante la pandemia también quieren llamar la atención desde la Confederación Española de Comercio, que recuerdan que los consumidores llevan muchos meses notando el encarecimiento del coste de la vida.

"Como todos los años se producirán subidas estacionales de productos tradicionales que ven incrementado su precio por la alta demanda, pero este año además hay un encarecimiento coyuntural por la elevada inflación que el consumidor lleva notando en su cesta de la compra desde hace meses pese a los esfuerzos del comercio por no repercutir esos sobrecostes en el precio final", advierte Rafael Torres, presidente de la confederación.

No dejar todo para el último día es algo en lo que también coincide Rubén Sánchez, portavoz de Facua: "Si lo tenemos todo planificado previamente y no vamos a los comercios a ver qué nos encontramos pues acabamos gastando menos y teniendo una mejor optimización del gasto en la compra que realizamos". "No hay que hacer compras impulsivas. Hay que ser racional", añade Soler.

¿Merece la pena realmente el Black Friday?

Sí y no. Cada año los descuentos y ofertas relacionados con el Black Friday se extienden durante más días y se suman cada vez más marcas, pero eso no quiere decir estas rebajas sean cada vez mejores. En ocasiones, casi todo lo contrario.

"Es verdad que cada año los descuentos son menos jugosos. Facua y la OCU ya han dado la alarma para denunciar las malas prácticas", recuerda Soler. Precisamente Rubén Sánchez, portavoz de Facua, reconoce que el Black Friday puede ser útil para compras de electrodomésticos o tecnología, pero que lo más importante es saber reconocer si nos están dando gato por liebre.

"Lo importante es que tengamos controlados los precios, porque muchas veces en el Black Friday nos dan a entender que un producto tiene un descuento importante y es falso, es un descuento fraudulento porque se lo han inventado y han subido el precio del producto previamente o porque directamente se inventan un descuento que en realidad no es tal. Por lo que por encima de todo el que tenga claro qué va a regalar en navidades o en reyes y quiere adelantar la compra si son productos con descuento en el Black Friday pues hace bien en comprarlos antes pero si tiene descuentos reales", advierte Sánchez.

En este sentido, Soler recomienda comprobar el precio antes del periodo de rebajas, que en este caso se concentra especialmente en el viernes 24 y "valorar si merece la pena" ya que, según la experta, "a veces nos lleva la inercia y entramos en el bucle de las promociones" y se termina gastando más de la cuenta.

"Nosotros echamos en falta controles de las administraciones de consumo de las CCAA y del Ministerio de Consumo. Controles sobre grandes empresas especialmente que están falseando en determinados casos esos descuentos y que lamentablemente no suelen trascender multas por estos fraudes ni en rebajas ni en Black Friday", denuncia el portavoz de Facua.

Ante este tipo de prácticas, desde la Confederación Española de Comercio recomiendan apostar por negocios de barrio que quizás hacen descuentos menos espectaculares pero que intentan no repercutir la subida de precios en los consumidores. "Para ahorrar, recomendamos a los consumidores que no se dejen llevar por aparentes grandes ofertas, muy vinculadas a campañas como el Black Friday. En este aspecto, el comercio de proximidad es completamente honesto y siempre va a tener buenas ofertas y producto", destaca Torres.

Además, desde el pequeño comercio lamentan que el Black Friday ya no se limite a un día o un fin de semana y se traduzca en una política de descuentos y promociones que no terminan prácticamente hasta Navidad y que empiezan ya el 11 de noviembre, con el Día del Soltero. "Frente a esto, los pequeños comercios no tienen nada que hacer, resulta insostenible, más si cabe en un contexto como el actual, en el que se está produciendo estrechamiento importante de los márgenes debido a los muchos sobrecostes que están asumiendo los comercios", se lamentan.

Hacer un presupuesto y apostar por el comercio local

A pesar de que cómo se organiza cada uno "es una decisión personal del consumidor", desde la Confederación Española de Comercio recuerdan que "las alternativas disponibles en el comercio de proximidad de sus barrios, pueblos… son muchas" y piden tenerlas en cuenta.

"Los comerciantes llevan haciendo un gran esfuerzo durante meses para ser competitivos en cuanto a precio y además ofrecen al cliente un valor añadido que no va a encontrar en otros formatos: un comercio cercano, personalizado, humano, y sostenible" Rafael Torres

"Los comerciantes no solo llevan haciendo un gran esfuerzo durante meses para ser competitivos en cuanto a precio, sino que además ofrecen al cliente un valor añadido que no va a encontrar en otros formatos: un comercio cercano, con trato personalizado, humano, sostenible, con productos autóctonos. Además se evita riesgos de que el producto no llegue a tiempo como sí puede pasar como hemos visto otros años con las compras online", defiende Torres, que también confirma que no espera problemas de desabastecimiento.

Apostar por el comercio local puede suponer un ahorro, pero también tener un presupuesto del que no excederse cuando llega la euforia de las luces y las compras. "Es importante tener un presupuesto y no tirar de crédito, porque vivimos en un país que tira mucho de tarjeta de crédito y hay que asumir que si no es el momento, no es el momento", advierte Neus Soler.

"También es positivo ver los productos que más se han encarecido, saber valorar si nos merece la pena o no. En cuanto a cómo distribuir el presupuesto, hay que hacerlo global y luego ver qué te da para cada persona o regalo y comprar lo que puedas afrontar de manera relajada", señala. Soler da un consejo final en el que apuesta por prevenir antes que curar: "Siempre hablamos de la cuesta de enero, pero este año más, y hay que ser previsores y no pensar a corto plazo".