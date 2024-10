Platos prohibidos para menores de edad: los supermercados empiezan a vender comidas solo para adultos

¿Te imaginas a un adolescente, un menor, que llegase a un supermercado o a un 24 horas en busca de una de esas comidas preparadas, de meter al micro o al horno durante unos minutos, pero al llegar a la caja le piden el carné de identidad? Y... que por no haber cumplido 18 le digan que el producto se queda ahí.

Pues esta es una situación que ya está ocurriendo en Europa desde ayer jueves y que también comenzará a replicarse online en el país que ha optado por esta medida para un tipo de producto muy concreto. Se trata de la decisión de las autoridades de Reino Unido de prohibir la venta a menores de dos artículos que acaban de llegar a los estantes de la mano de la firma Iceland Foods y que se pueden encontrar en sus tiendas y en The Food Warehouse.

Se trata de dos preparados de pollo tikka masala picante y unos macarrones con queso y chile fundidos. El componente común y la clave de por qué se ha prohibido a menores radica en el tipo (y grado) de picante que contiene, procedente del chile Pepper X. ¿No les suena? Ostenta el título Guinness World Records en 2023 de chile más picante. Y no es un farol, según recoge un artículo del medio Cornwall Live.

Pero, ¿cómo de picante es esta comida?

Se ha dado orden expresa a todos los empleados para que estén vigilantes y no permitan ni una sola venta a un menor de estos dos productos extra picantes. Matthew Worsley, el jefe de desarrollo de la empresa de alimentación en cuestión, ha dejado claro el por qué: "El calor intenso conlleva una gran responsabilidad, por lo que, para garantizar que solo los entusiastas de las especias más experimentados puedan asumir el desafío, hemos decidido limitar las ventas a clientes mayores de 18 años”.

"Es intensa, picante y, sin duda, no es para los débiles de corazón" Matthew Worsley, jefe de desarrollo de Iceland Foods

No se queda ahí y detalla que llegar a este nivel de picante se trató de una respuesta a peticiones de sus más fieles: "A nuestros clientes les encantan las especias y siempre nos presionan para que las añadamos al máximo. Por eso, esta vez hemos desarrollado una gama que no decepcionará. Nuestra gama Pepper X no se parece a nada que hayamos ofrecido antes a nuestros clientes. Es intensa, picante y, sin duda, no es para los débiles de corazón".

Cabe destacar que el Pepper X contiene 2,69 millones de unidades de picante en la escala Scoville -sí, hay una graduación del picante que contiene cada tipo de chile-, lo que lo convierte en un 53.760% más picante que un jalapeño. Este último se mueve entre los 2.500 y los 5.000 en dicha tabla, en términos similares a un pimiento de Padrón (parroquia de Herbón, Galicia) que pique.