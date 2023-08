Un bote de garbanzos y tres ingredientes más, protagonistas del plato rápido y saludable del verano

"Hace calor" y "estoy de vacaciones" no son excusas de peso para no poner atención a nuestra dieta e intentar comer bien, aunque con 40º no apetezca meterse en la cocina ni desperdiciar el tiempo de descanso entre fogones.

Afortunadamente no son necesarios tales sacrificios y tenemos a mano un fundamental recurso que forma parte del 'fondo de despensa' del verano: las legumbres en conserva.

Uno de los mayores fans de las legumbres y de las legumbres de bote es el nutricionista Aitor Sánchez, autor de Mi dieta cojea. "Es un alimento perfectamente saludable y muy práctico en el día a día", afirma en un vídeo el especialista. Y para que comprobemos que él predica con el ejemplo, su comida preferida cuando pasa el día en la playa es un tupper de ensalada de garbanzos.

Con sólo tres ingredientes más

El nutricionista ha añadido a sus garbanzos –que no se ven porque, como asegura él mismo, estos deben ir colocados en el fondo para que las verduras no se pongan mustias—, tomates cherry, queso, zanahoria y lechuga.

En el portal web vitónica aún simplifican más la ensalada: solo añaden tres ingredientes —queso feta, aguacate y cebollino— y un aliño tradicional de aceite de oliva virgen extra para conseguir un plato saludable en poco más de cinco minutos.

"Con su ingesta podemos incorporar a nuestra dieta proteínas de calidad, hidratos de carbono complejos, fibra y grasas sanas derivadas del aguacate así como del aceite de oliva de la receta", aseguran desde la publicación.