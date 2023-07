Tres alimentos súper sanos que debes consumir en su justa medida 

FotografiaBasica via Getty Images

En los últimos años se está divulgando cada vez más sobre el problema que suponen los ultraprocesados y la necesidad de comer alimentos lo más naturales y saludables posibles.

Eso sí, que un alimento sea saludable no quiere decir que no sea alto en calorías, por lo que si una persona está llevando una dieta de menos calorías o está en un proceso de pérdida de peso quizás no sea lo más recomendable consumirlos en exceso.

"Existen dos corrientes contrapuestas, una que asume que había que contar las calorías de los alimentos para no superar cierta cantidad, y otra que cree que hay que olvidar las calorías y centrarnos en comer saludable, algo que, no obstante, se nos puede acabar escapando de las manos si no tenemos cierto cuidado", explica la nutricionista Paloma Quintana a Clarín sobre la opinión de los profesionales.

Entre estos alimentos están el aceite de oliva, el aguacate y los frutos secos, todos con propiedades beneficiosas para la salud avalados por numerosos estudios, pero que la nutricionista recomienda comer de manera equilibrada si se quiere perder peso.

La doctora y nutricionista Núria Monfulleda, también en declaraciones recogidas por Clarín también opina: "Tendemos a darle muchas vueltas al tema de las calorías, cuando al final no existe ningún secreto: si consumimos a lo largo del día más de las que nuestro cuerpo necesita ganaremos peso y si consumimos menos lo perderemos".