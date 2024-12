Una nutricionista desmonta todo lo que creíamos de la comida ultraprocesada durante la Navidad

La Navidad está la vuelta de la esquina y con ella las comidas copiosas, las copas de vino con amigos y los dulces en grandes cantidades. En esta época del año muchas personas disfrutan de las cenas y eventos familiares sin preocuparse demasiado por lo que están comiendo, mientras que otras se preocupan por no llevar una alimentación saludable en estas fechas especiales.

A pesar de que está bien ser conscientes de que tomar platos o alimentos ultraprocesados, azucarados o con demasiada sal, los expertos insisten en que siempre que se mantenga una alimentación saludable durante todo el año no pasa nada por disfrutar de la Navidad y de las comidas más copiosas de lo habitual.

Lindsey Smith Taillie, profesora de nutrición y codirectora del programa Global Food Research de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, explicó al periódico británico The Guardian que lo verdaderamente importante es la dieta que se lleva durante todo el año.

"En general, la preocupación es menos sobre las personas que comen comidas calóricas en ocasiones especiales y más sobre que tenemos unos niveles muy altos de alimentos ultraprocesados con cantidades elevadas de azúcar, sal y grasas saturadas en nuestras dietas diarias", destaca la doctora.

"Desde una perspectiva nutricional, no me preocuparía por disfrutar de chocolate o salchichas en Navidad, ya sean ultraprocesadas o no", insiste Smith Taillie, que recuerda que demasiada restricción también puede afectar a la salud mental.

De hecho, la doctora asegura que "unos caprichos ocasionales pueden ser parte de una dieta saludable". Además, recuerda que muchos de estos platos, a pesar de ser ricos en calorías, también son la forma de expresar "el amor y nuestra cultura e identidad".