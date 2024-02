Acusan a la BBC de plagiar 'El Ministerio del Tiempo': la reacción de su creador, Javier Olivares

Portada del libro 'The Ministry of Time'.

La BBC ha anunciado que ha encargado una nueva serie, basada "en la muy esperada novela debut homónima de Kaliane Bradley, adaptada por Alice Birch". Sin embargo, tanto el nombre como el argumento les sonará a muchos: "The Ministry of Time, un organismo gubernamental recién creado reúne a 'expatriados' a lo largo de la historia en un experimento para probar la viabilidad de los viajes en el tiempo".

The Ministry of Time tiene similitudes obvias con El Ministerio del Tiempo, la serie española creada por Javier Olivares, protagonizada por Rodolfo Sancho y Aura Garrido, y que se emitió entre 2015 y 2020.

Según el comunicado de la radiotelevisión pública británica, su directora de Drama, Lindsay Salt ha asegurado que "es una serie que se siente absolutamente única, que fusiona el género romántico, el thriller, la ciencia ficción y un drama del estado de la nación".

Olivares ha reaccionado compartiendo un mensaje de X (antes Twitter) de un usuario que comenta: "Aparentemente está basada en una novela de Kariane Bradley; pero cuando leí la sinopsis de la novela inmediatamente pensé también en la serie de televisión española El ministerio del tiempo. ¿Coincidencia?". "Sin cortarse un pelo", ha añadido el creador, que también ha retuiteado otros mensajes y memes sobre el asunto.

A propósito de un tuit que también recordaba lo similar que fue la serie estadounidense Timeless, Olivares ha agregado: "Que te plagien la NBC (acuerdo judicial, no es opinión) y la BBC (mismo título e idea) demuestra que tan mal no lo hicimos con El Ministerio del Tiempo. Pienso que al ser de TVE y patrimonio público estaría bien que alguien tuviera el orgullo de actuar. No sé... Digo yo, eh...".