Arnold Schwarzenegger habla del pasado nazi de su familia: "Fue absorbido por un sistema de odio"

Arnold Schwarzenegger se ha visto salpicado en más de una ocasión por el pasado nazi de su familia, concretamente con su padre, Gustav Schwarzenegger, militante del partido nazi y seguidor de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. En una entrevista con la CNN, el actor de cintas como Terminator ha asegurado su padre estuvo presente en las invasiones de Polonia y Francia.

"Mi padre y muchos otros millones de hombres fueron absorbidos por un sistema de odio a través de mentiras y engaños. Ya hemos visto a dónde lleva eso", señaló el intérprete que aseguró que su progenitor estaba "roto" por dentro. "Pienso en el tipo de atrocidades que sucedieron, cuántos millones de personas tuvieron que morir para luego terminar perdiendo...", añadió.

El intérprete dejó claro en su intervención que los movimientos ultraconservadores y el antisemitismo creciente no llevaban a ninguna parte. "He visto de primera mano el tipo de atrocidades que sucedieron. Cuántos millones de personas tuvieron que morir y luego terminaron siendo perdedores”, añadió.

Schwarzenegger detalló que "esto simplemente no funciona"." Quiero decir, vamos a llevarnos bien. El amor es más poderoso que el odio", recalcó. "No importa lo lejos que hayas llegado, quiero que todo el mundo sepa que todavía existe la posibilidad de una vida de fortaleza”, insistió.

Además, el intérprete se posicionó abiertamente en contra de Donald Trump, después de que se anunciase que se hablara de él como uno de los candidatos a la Casa Blanca en 2024, del que dijo que no tiene "ninguna posibilidad". "Lo primero que me vino a la mente cuando lo vi es que era peligroso y que estábamos muy, muy cerca de perder nuestra democracia. Que podría ser el comienzo de algo como la Noche de los Cristales Rotos, seamos todos conscientes de eso", detalló.

Esta no es la primera vez que el austriaco se posiciona en contra del antisemitismo y del auge de la ultraderecha. En 2017 donó 100.000 dólares al Centro Simon Wiesenthal, un organismo que combate el antisemitismo y el fanatismo y se mostró "horrorizado" con neonazis y activistas de ultraderecha en Charlottesville. "Mi mensaje para ellos es simple: no ganarán. Nuestras voces son más fuertes. No existe esa América blanca, sólo los Estados Unidos de América", apuntó entonces.