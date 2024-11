Bon Jovi desvela cómo evitó que una mujer se tirara de un puente

Jon Bon Jovi fue noticia a mediados de septiembre cuando trascendió que había evitado el suicidio de una mujer en un puente de Nashville (Estados Unidos) mientras grababa uno de sus videoclips.

Varias semanas después del momento, el artista ha explicado cómo sucedieron los hechos en una entrevista con el presentador Stephen Colbert en Nueva Jersey. “Todos habríamos hecho lo mismo”, aseguró el músico.

“Esta señora era completamente coherente, tenía todo su ingenio. Me dijo: ‘Mírame. Estoy en bata, sin zapatos, sin teléfono, sin dinero, sin ningún sitio al que ir. Me dejaron salir del hospital", cuenta Bon Jovi que le explicó la mujer, que le insistió en que no era "una suicida".

El artista se dio cuenta de que la mujer estaba en peligro, por lo que permaneció junto a ella intentando hablarle hasta que llegaron los servicios de emergencia.

“Hablé con ella, y luego vinieron el maravilloso departamento de policía, los bomberos y el servicio de rescate de emergencia y un terapeuta para hablar con ella. Pero eso es todo: yo sólo estaba allí”, insistió el músico.